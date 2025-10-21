Con el triplete que anotó Fernando Zampedri ante Everton de Viña del Mar, el Toro se subió a la cima en la tabla de goleadores del fútbol chileno, un cetro que ha ostentado durante los últimos cinco años. Pero también completó otro hat-trick en el balompié nacional.

Uno que grafica perfectamente el estilo de juego del Toro Zampedri, máximo artillero histórico de Universidad Católica, que celebró un 3-0 expresivo ante los Ruleteros en el estadio Sausalito. Y sobre el final del encuentro, el oriundo de Chajarí quiso ir por su póquer de goles.

Pero no hizo más que chocar accidentalmente y con mucha fuerza al portero del cuadro viñamarino, Ignacio González, quien terminó prácticamente nocaut en el césped del reducto donde hace de local el cuadro Oro y Cielo. El parte médico del Nacho es elocuente.

Así quedaron Fernando Zampedri y el Nacho González tras un choque fortísimo. (Raul Zamora/Photosport).

“Sufrió una conmoción cerebral con compromiso de conciencia. Fue trasladado en ambulancia a la clínica Bupa de Reñaca. Ahí se confirmaron una serie de fracturas en el macizo facial sin compromiso cerebral ni neurológico”, reza la publicación emanada desde los canales oficiales evertonianos.

González fue el tercer arquero del balompié nacional que resulta fracturado en un choque con Zampedri. El primero había sido en 2021: se trata de Federico Lanzillota, por entonces golero de Palestino. El 25 de enero de aquel año, cuando terminó el Campeonato Nacional 2020 interrumpido por la pandemia, ocurrió todo en San Carlos de Apoquindo.

El choque de Zampedri con Lanzillota Jonnathan Oyarzun/Photosport

Ese brutal golpe le significó a Lanzillota, hoy golero de Bolívar de La Paz, una fractura facial y la pérdida de tres piezas dentales. Sangró profusamente y hasta tuvo una breve pérdida de consciencia. Necesitó una operación de urgencia para reconstruir su rostro.

Así quedó Federico Lanzillota tras esa acción con Fernando Zampedri. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Zampedri engrosa su historial en el fútbol chileno: ¡ya son tres los arqueros fracturados!

Afortunadamente, el Nacho González será dado de alta pronto tras ese fortísimo choque con Fernando Zampedri, aunque seguramente se perderá algún partido del fútbol chileno en el desenlace de la temporada. El viñamarino fue el tercero de la lista de fracturados del Toro.

Ignacio González fue reprochado por un hincha mientras recibía atención médica por este terrible golpe. (Raul Zamora/Photosport).

Lanzillota había sido el primero. Y el segundo fue Nelson Espinoza en 2023. El entonces portero de Deportes Copiapó quiso cortar un centro al área en el minuto 14 del primer tiempo. Pero su rostro chocó de lleno contra la rodilla de Zampedri, quien suele buscar con toda su fuerza ganar la pelota ante los porteros.

El golpazo de Zampedri a Nelson Espinoza. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Espinoza tuvo que salir del estadio Luis Valenzuela Hermosilla en ambulancia. En un centro asistencial se ratificó un par de fracturas en el rostro. “Del accidente no recuerdo mucho. Solo me acuerdo que sentí que toque la pelota y luego de eso, el golpe. Me toqué la cara para ver si tenía sangre y me di cuenta de que me faltaba un diente“, contó por aquel entonces el portero. Un triplete trágico que se anotó Zampedri en el balompié nacional…

Revisa el compacto del triunfo de Católica ante Everton