Show de Zampedri, goleada de la UC a Everton, invasión de delincuentes y se complica la U en la tabla

Seamos sinceros… Aún no se confirma, pero Coquimbo Unido ya es el campeón de la Liga de Primera, por ende, lo único que está en juego es el segundo lugar de la tabla de posiciones, que entrega un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La disputa por el vicecampeonato está que arde y podemos decir que no hay un favorito fijo. Este domingo Universidad Católica le demostró a todos que su racha no es casual, sumó seis victorias en línea y ahora batió a Everton.

Los cruzados siguen en alza y ahora se impusieron por un claro 3-0, gracias al triplete del de siempre, Fernando Zampedri, que llegó a las 14 conquistas en la temporada. Crack.

La UC retoma el segundo lugar de la tabla

El cuadro de Daniel Garnero lleva 18 puntos sumados en línea de 18 posibles y de paso metió de lleno a los Ruleteros en la lucha por el descenso.

La figura del encuentro en Viña del Mar fue el de siempre, el argentino nacionalizado chileno, ya que el Toro Zampedri llegó a la red en los 26′, 39′ y 54′, para aclarar que está más vigente que nunca.

La victoria le permite a Universidad Católica retomar el segundo puesto de la tabla de posiciones con 45 puntos, aunque muy lejos de Coquimbo Unido con 59. Le respiran de cerca O’Higgins (44), Audax Italiano (43) y Universidad de Chile (42), aunque los azules tienen un partido menos.

Un párrafo que duele escribir. El partido terminó con escándalo, ya que un grupo de delincuentes con los colores de Everton se metió al campo de juego en el tiempo agregado para amedrentar a los jugadores locales por la mala campaña. Además, golpearon a los guardias de seguridad antes del ingreso de la autoridad policial.

Fernando Zampedri tuvo otra jornada goleadora. Foto: Raul Zamora/Photosport

Everton, en tanto, se estanca en las 22 unidades y queda a tan sólo dos de Unión Española, que tiene 20 y es el equipo que está acompañando al colista Deportes Iquique (14) en la zona de descenso.

Dato importante, el próximo partido de Universidad Católica será el próximo domingo ante Universidad de Chile en el Claro Arena. Una verdadera final por el Chile 2.

