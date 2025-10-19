Cristián Zavala tuvo un especial partido ante Colo Colo y eso quedó claro es más de un cruce que el rápido atacante de Coquimbo Unido tuvo con ex compañeros. Tuvo al menos tres duelos por la banda derecha para intentar vulnerar al lateral izquierdo Erick Wiemberg.

Y también tuvo un encontrón con un mediocampista que fue titular en el Cacique. El reloj marcaba el minuto 16 cuando el árbitro, Cristian Galaz, pitó una falta muy cerca de la raya divisoria en el campo de juego. Víctor Felipe Méndez intentaba hacerse espacio para jugar.

Pero cayó al suelo por una evidente zancadilla del puentealtino, quien recibió el claro reproche del “5”. A Méndez no le gustó nada la falta y desde el piso, levantó su mano para empujar a Zavala, quien voló por el aire. Fue una actitud que le dejó un amargo sabor al volante valdiviano.

Víctor Felipe Méndez recibió una falta de Zavala que lo dejó muy enojado. (Captura TNT Sports).

De hecho, Méndez le evidenció su malestar al “14” de los aurinegros, quien está a préstamo en el sólido líder e inminente campeón de la Liga de Primera. Precisamente su pase es propiedad del Eterno Campeón, de donde salió tras no contar para el DT Jorge Almirón.

El empujón de Víctor Felipe Méndez a Zavala. (Captura TNT Sports).

Publicidad

Publicidad

ver también La intervención del VAR que paralizó todo en el duelo de Coquimbo Unido vs Colo Colo: “El chequeo preventivo es…”

Méndez tiene duro cruce con Zavala en la derrota de Colo Colo vs Coquimbo Unido

Víctor Felipe Méndez quedó mosqueado con Zavala y justo lo captaron las cámaras de TNT Sports, donde se apreció que el mediocampista de Colo Colo reprendió a su ex compañero, hoy una pieza importante del puntero Coquimbo Unido.

El empujón de Méndez a Zavala a plena vista del árbitro. (Captura TNT Sports).

“Cabezón, ¿pa’ qué, c*liao? ¿Pa qué?”, fue el reclamo del valdiviano Méndez contra el rapidísimo extremo surgido en las inferiores de Magallanes, quien también pasó por Fernández Vial, Deportes Melipilla y Curicó Unido. Fue una manera de decirle que era innecesaria esa violencia para disputar el balón.

Publicidad

Publicidad

El reclamo de Méndez a Zavala. (Captura TNT Sports).

ver también El emotivo momento de Bruno Cabrera con su papá tras ser figura de Coquimbo Unido vs Colo Colo: “Me dijo que…”

Revisa el momento