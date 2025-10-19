Bruno Cabrera no sólo fue un bastión defensivo de Coquimbo Unido en la victoria ante Colo Colo. También se hizo figura en el área de los albos, donde apareció completamente desmarcado para desviar levemente un centro de Juan Cornejo.

Su toque fue lo suficientemente preciso para dejar sin reacción posible a Fernando de Paul, quien quedó muy lejos de la definición del zaguero central argentino. Un referente en la temporada que tiene a los aurinegros como inminente campeón en la élite del fútbol chileno.

Luego del partido, Cabrera concedió una entrevista a TNT Sports, pues lo habían escogido como la figura del encuentro. “Muy contento, fue un partido muy difícil. Sabemos la calidad de su plantel, la pasamos mal el primer tiempo, pero este grupo es de guerreros”, dijo Bruno Cabrera en la conversación con la periodista Rocío Barraza.

Así celebró Bruno Cabrera su gol ante los albos. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Cuando hay que correr y meter, lo hace. Obviamente también hay una calidad de muchos jugadores que hace la diferencia. Este triunfo es un paso muy grande para el objetivo”, manifestó el trasandino, quien llegó al Barbón desde Nacional de Paraguay. Sabe que el primer título coquimbano en la máxima categoría está literalmente al alcance de la mano.

Pero está consciente de que aún resta camino por recorrer. “Ni hablar que se ve más cerca. Es importante hacernos fuertes acá en nuestra casa. Ahora a disfrutar y pensar en el próximo rival, que será igual o más difícil que hoy”, manifestó Cabrera, quien tiene 28 años, sobre el duelo venidero ante O’Higgins.

Bruno Cabrera tuvo a su padre como amuleto en el triunfo de Coquimbo Unido a Colo Colo

Bruno Cabrera también aplaudió al público de Coquimbo Unido por su aliento contra Colo Colo, aunque para él no es nada nueva esta compañía. Desde 2023, cuando llegó al cuadro aurinegro, ha palpado el cariño incondicional de los fanáticos del Barbón.

“Lo de Coquimbo es increíble. Los hinchas están locos. Este es mi tercer año en el club, en las buenas y las malas te puedo decir que siempre es así. Ahora tienen una ilusión terrible. Lugar donde vas está lleno de hinchas, hoy se demostró acá en el estadio. Una locura”, marcó Cabrera, quien surgió de las inferiores de Estudiantes de La Plata.

Bruno Cabrera junto a su padre tras marcar el gol de la victoria de Coquimbo Unido ante Colo Colo. (Captura TNT Sports).

Cabrera suma cuatro goles en la Liga de Primera 2025, donde registra 22 partidos. Tuvo espacio para un momento de emoción junto a un familiar muy cercano. “Mi papá viajó para este partido y dijo que el gol venía en la valija. Saludos para mi familia y mi mamá, en Argentina es el día de la madre así que el gol va para ella”, apuntó el zaguero central, quien tuvo otro día especial con Cpquimbo Unido.