Todo el mundo quedó plop cuando el árbitro del partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo hizo el gesto del VAR. Surgió la duda en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso porque no había ninguna jugada polémica que revisar. Es más, el partido ni siquiera había comenzado.

Cuando todo estaba dispuesto para el pitazo inicial, el árbitro Cristian Galaz hizo el gesto inequívoco del chequeo en el sistema de videoasistencia referil. Salió de la cancha para mirar el video que tenían para mostrarle desde la cabina. “Hay partidos que se juegan en silencio”, introdujo la voz en off de una mujer.

“Una de cada ocho mujeres en Coquimbo desarrollará cáncer de mama en algún momento de su vida. Pero detectarlo a tiempo cambia el resultado. Con la mamografía tienes la ventaja para ganar. Una revisión puede cambiar el resultado”, decía la locución como para invitar a chequeos preventivos.

El árbitro revisó el VAR para un mensaje concientizador. (Captura TNT Sports).

Algo que refrendó el juez del cotejo, algo nervioso y después de tener un brevísimo, pero cómplice diálogo con Arturo Vidal. Todos los jugadores, por cierto, sabían lo que iba a ocurrir. Fue entonces que Galaz tomó el testimonio de protagonista.

Arturo Vidal aplaude y le da ánimo a Cristian Galaz antes de que diera la decisión del VAR. (Captura TNT Sports).

Con el VAR: Tremenda campaña para detectar cáncer de mamas en el Coquimbo Unido vs Colo Colo

El juez del duelo de Coquimbo Unido ante Colo Colo tenía clarísimo lo que seguía en el libreto tras esa pausa para observar un video concientizador de la detección del cáncer de mamas en el VAR. Le salió perfecto. Y sirvió para sacar algunos aplausos en el reducto porteño.

“Después de la revisión, el chequeo preventivo es fundamental para salvar vidas. Decisión final: dispondremos de 100 mamografías gratis ingresando a www.chilesincancer.cl“, dijo Cristian Galaz para cerrar esta intervención, que paralizó a todos en el Sánchez Rumoroso.

Revisa la campaña

