Diego Sánchez sabe perfectamente que Colo Colo es el siguiente escollo de Coquimbo Unido. Es un partido que ha esperado por muchos días, pues el receso mundialero se interpuso en la racha victoriosa que tiene a los Piratas a punto de lograr su primer título histórico en la primera división.

Por eso mismo, al Mono le consultaron cómo hace para transmitir su experiencia en este momento culminante de la campaña. Sánchez fue el portero titular en la Unión Española cuando el equipo dirigido por José Luis Sierra ganó el Torneo de Transición en 2013.

“Nosotros con Toto (Manuel Fernández) y (Sebastián) Galani, somos como la experiencia y la voz del camarín. Tratamos de mantener la misma onda que veníamos haciendo. Todo esto que hemos logrado ha sido gracias a la hermandad en el camarín. La familia que tenemos”, aseguró el experimentado portero del Barbón.

Diego Sánchez y Coquimbo Unido celebran el apasionante triunfo ante Ñublense. (Alejandro Pizarro/Photosport).

Un referente total en la campaña extraordinaria de los Piratas en la máxima categoría del fútbol chileno. “Eso hay que mantenerlo y seguir reforzándolo. Más allá de hablar tanto, es mantener y saber que estamos arriba en la tabla por lo que hemos hecho. Y no tenemos por qué cambiar”, dijo desafiante el portero, quien tiene su pelo de color verde.

“Tenemos que seguir creyendo en nosotros, no creernos más ni menos. Seguir humildes como en cada entrenamiento. Más que una arenga es un llamado a mantener. Todos tenemos peso en el camarín. No hay cabrones como se hacía antiguamente y se nota en la cancha”, manifestó Diego Sánchez, quien tiene 38 años. Sabe perfectamente cómo era el fútbol más vieja escuela.

Diego Sánchez sabe que la visita de Colo Colo tiene revolucionada a la ciudad de Coquimbo para ver al aurinegro dar un paso más hacia el trofeo de campeón. “Muchos partidos los hemos ganado con la gente que entra del banco. Todos somos importantes. Entrenamos como si fuéramos a jugar todos”, dijo el Mono.

Un aspecto clave para el cuerpo técnico que encabeza Esteban González. Por cierto, quedar en la historia del equipo porteño es una posibilidad certera para Sánchez. Pero intenta no marearse con esas luces. “Es lindo dejar un precedente en el club donde uno está, como también lo hice en Unión Española, donde hay mucha historia”, contó el golero, quien jugó en Unión San Felipe y se formó en Palestino.

Diego Sánchez y la Unión Española celebran el título en el Torneo Transición. (Claudio Diaz/Photosport).

“Esto se gana con logros, algo que aún no se logra, pero estamos en camino. Sería hermoso ver mi nombre, el de Toto, el de Chino que ha hecho un trabajo gigante con Miguel, el de los canteranos, Galani, Pichu Cabrera. Todos trabajamos para eso, son sueños de cada uno. Para mí es un sueño hacer historia en un club”. expuso Diego Sánchez.

El Mono Sánchez es un titular indiscutido en Coquimbo Unido. (Marco Vazquez/Photosport).

Agregó que “y más como este equipo, que me enamoró y lleva en su mochila a toda una ciudad. Sólo queda rendir para llegar a ese sueño de dejar plasmado mi nombre y el de todos nosotros en la historia”. El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo se disputará el domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

