Coquimbo Unido está a un paso de hacer historia en el fútbol chileno y coronarse por primera vez monarca del torneo nacional. Y ya asegurada su participación en Copa Libertadores 2026, ya mira de reojo el plantel del próximo año.

Por eso, además de luchas contra las billeteras que vendrán por Matías Palavecino, en la tienda pirata alistan los refuerzos para reinventarse en el éxito. Y ahí, los radares apuntan a La Florida.

Es que en Audax Italiano, uno de sus buenos valores tiene en duda su continuidad y es tentado de dos clubes. Uno de ellos es el Barbón, que ya tantea su situación con miras al 2026.

Coquimbo quiere reforzar la delantera

Luis Riveros es el jugador que tiene en veremos su permanencia en Audax Italiano y que es seguido de cerca en Coquimbo Unido como fichaje. Desde La Florida ven con buenos ojos la operación, pese al deseo del jugador.

Luis Riverosy uno de sus tantos este año /Photosport

“La buena campaña del delantero paraguayo, que actualmente milita en Audax Italiano, ha sido bien vista por los dirigentes de Coquimbo. Lo tendrían en carpeta para ser refuerzo en 2026″, informó Fichajes Fútbol Chile y el medio Tanoticias.

Pese a eso, el citado medio apunta a que el Tigre quiere quedarse en La Florida y “ya habría comunicado a la dirigencia audina no salir y que buscaría su renovación, y que si se clasifican a copa internacional se quiere quedar”.

Luis Riveros ha tenido dos ciclos en los itálicos, con paso por el Cerro Porteño y Tacuary de Paraguay entre esas campañas. Este año lleva tres tantos y ha sido pilar en el ataque del equipo.