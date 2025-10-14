Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Un pirata más: fue duramente sancionado por la FIFA y aterriza en Coquimbo rumbo al título

El plantel saca cuentas alegres con su histórica campaña. Ahí, un viejo conocido arribó para acompañar al equipo.

Por Nelson Martinez

Coquimbo a un paso del título.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTCoquimbo a un paso del título.

Coquimbo Unido vive un momento histórico en el fútbol chileno. Los piratas tienen practicamente cocinado su primer título en la Liga de Primera y pareciera cosa de tiempo para que levanten el trofeo.

Y en la previa del partido ante Colo Colo, los piratas tuvieron una especial visita que sacó sonrisas en el plantel. Es que en medio de la polémica, un viejo conocido les llegó a dar su apoyo.

Se trata de Rodrigo Holgado, ex goleador aurinegro y que actualmente está sancionado por la FIFA. El delantero argentino fue tendencia en el mundo por el duro castigo de un año sin jugar, por lo que no pisará la cancha un buen rato.

Coquimbo celebra con su recordado goleador

En publicaciones del portero Diego Sánchez, parte del plantel se fotografió con Rodrigo Holgado. El ex artillero pirata arribó a la ciudad para apoyar al equipo rumbo al título.

Holgado jugó en el Barbón el año 2018, donde despachó 18 tantos. Por otra parte, su gran salto al extranjero lo dio en 2023, cuando anotó 16 conquistas y brilló en el fútbol chileno.

Publicidad

Actualmente, el jugador del América de Cali está castigado por la FIFA tras acreditarse que falsificó documentos familiares para jugar por la selección de Malasia. Ahí acreditaba que tenía un abuelo nacido en dicho país.

La FIFA sancionó al delantero ex Coquimbo y otros seis futbolistas con un año sin poder jugar en ningún club. Pero eso no fue impedimento para que el ariete llegara a tierra pirata a apoyar a sus ex compañeros en el sueño de gritar campeón.

Publicidad
Lee también
"Abuelo falso": FIFA filtra cómo pilló al "castigado" Rodrigo Holgado
Internacional

"Abuelo falso": FIFA filtra cómo pilló al "castigado" Rodrigo Holgado

La drástica medida de América de Cali tras dura sanción a Rodrigo Holgado: “Cómo se presta...”
Chile

La drástica medida de América de Cali tras dura sanción a Rodrigo Holgado: “Cómo se presta...”

Duro castigo de la FIFA a "obsesión" azul: "Un año sin..."
U de Chile

Duro castigo de la FIFA a "obsesión" azul: "Un año sin..."

"Inviable": clubes amenazan con borrar torneo del fútbol chileno
Chile

"Inviable": clubes amenazan con borrar torneo del fútbol chileno

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo