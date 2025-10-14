Un pirata más: fue duramente sancionado por la FIFA y aterriza en Coquimbo rumbo al título

Coquimbo Unido vive un momento histórico en el fútbol chileno. Los piratas tienen practicamente cocinado su primer título en la Liga de Primera y pareciera cosa de tiempo para que levanten el trofeo.
Y en la previa del partido ante Colo Colo, los piratas tuvieron una especial visita que sacó sonrisas en el plantel. Es que en medio de la polémica, un viejo conocido les llegó a dar su apoyo.
Se trata de Rodrigo Holgado, ex goleador aurinegro y que actualmente está sancionado por la FIFA. El delantero argentino fue tendencia en el mundo por el duro castigo de un año sin jugar, por lo que no pisará la cancha un buen rato.
Coquimbo celebra con su recordado goleador
En publicaciones del portero Diego Sánchez, parte del plantel se fotografió con Rodrigo Holgado. El ex artillero pirata arribó a la ciudad para apoyar al equipo rumbo al título.
Holgado jugó en el Barbón el año 2018, donde despachó 18 tantos. Por otra parte, su gran salto al extranjero lo dio en 2023, cuando anotó 16 conquistas y brilló en el fútbol chileno.
Actualmente, el jugador del América de Cali está castigado por la FIFA tras acreditarse que falsificó documentos familiares para jugar por la selección de Malasia. Ahí acreditaba que tenía un abuelo nacido en dicho país.
La FIFA sancionó al delantero ex Coquimbo y otros seis futbolistas con un año sin poder jugar en ningún club. Pero eso no fue impedimento para que el ariete llegara a tierra pirata a apoyar a sus ex compañeros en el sueño de gritar campeón.