Movidas 2026: La “U” de Concepción suma a joven promesa del fútbol argentino

El joven Jeremías Lucco se transformará en el volante creativo del Campanil. El futbolista fue pedido por Juan Cruz Leal.

Por Felipe Pavez Farías

Lucco será la nueva figura de la "U" de Conce
© BelgranoLucco será la nueva figura de la "U" de Conce

El sur de Chile lidera el mercado de fichajes. Primero Deportes Concepción aceleró y ya confirmó una decena de refuerzos para el 2026. Pero los lilas no son los únicos que ya empiezan a tener un plantel de categoría para no tan solo mantener la categoría, sino que también luchar por el título de la Liga de Primera.

Esto tiene relación con Universidad de Concepción que logró el primer ascenso y ahora ya tiene una importante estructura para lo que será su retorno a la máxima categoría. Con la llegada de Juan Cruz Leal tras la salida de la “Nona” Muñoz, comenzó el rearmado del plantel. 

Moisés González, Patricio Romero, Jorge Espejo, y Cecilio Waterman son los primeros refuerzos. A ellos se sumaron los renovados Bryan Ogaz y José Sanhueza. Pero todavía faltaba el crack que tanto anhelaba el nuevo DT: un jugador calado y que fuese el conductor del equipo. 

Deseo que finalmente se concretó este viernes. Así lo informó César Luis Merlo, quien reveló que el nuevo “10” del campanil tiene nombre y apellido: Jeremías Lucco. 

Tweet placeholder

La nueva joya de la U de Concepción

El joven futbolista llega a préstamo por un año proveniente de Belgrano de Córdoba. Además Merlo, el especialista en los fichajes, indicó que existe la chance de concretar una compra del jugador siempre y cuando cumpla con su rendimiento. 

Jeremías Lucco debutó con 17 años en el cuadro pirata. Su irrupción estuvo marcada por su gran talento con el balón. Incluso marcó un golazo de taco ante Instituto. Su rendimiento incluso lo llevó a ser nominado a la selección juvenil de Argentina.

Sin embargo, las lesiones le pasaron la cuenta y perdió regularidad. Incluso el actual DT de Belgrano, Ricardo Zielinski no lo tiene considerado. Por lo mismo, apareció la chance de emigrar y venir a la U de Concepción con Juan Cruz Real. El actual adiestrador del campanil lo tuvo en su anterior paso por el elenco cordobés y fue uno de sus predilectos. Por lo mismo pidió un esfuerzo por la joya trasandina. 

Lucco comenzó la primera parte de la pretemporada, pero con el trato ya hecho todo indica que armará las maletas y en los próximos días ya estará en el sur del país para iniciar su aventura en Chile.

