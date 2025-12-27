El mercado de fichajes del fútbol chileno está trabajando a full. Patricio Rubio estaba casi listo en Everton, pero un giro inesperado finalmente hizo que se cayera la operación.

Rubio es uno de los goleadores más apetecidos de la Liga de Primera por sus buenas campañas en clubes como Universidad de Chile, Unión Española y recientemente en Ñublense. Los viñamarinos habían puesto sus ojos en él, pero al parecer, se arrepintieron.

Pato Rubio no llegará a Everton

Patricio Rubio a los 36 años finalizó su contrato con los Diablos Rojos y la dirigencia decidió no extender su residencia en Chillán. El atacante formado en Colo Colo se había ganado el cariño de los hinchas, pero la última campaña del equipo no fue la esperada.

Si bien en un momento Rubio se había mostrado dispuesto a regresar a Unión Española, club donde fue campeón y quienes perdieron la categoría, fue Everton quien aceleró las negociaciones y parecía estar todo listo para que su vuelta a Viña del Mar, donde ya había jugado en 2017-2018 y 2020.

Pese a que las conversaciones estaban avanzadas y se daba por casi seguro, dentro de los Ruleteros habrían decidido buscar otro tipo de delantero, por lo cual la opción de Rubio terminó por caerse. Así lo informó “Nación Oro y Cielo”.

“Pese a las conversaciones iniciales, luego de un análisis interno el club determinó buscar otro perfil de delantero para 2026, por lo que Patricio Rubio quedaría prácticamente descartado“, indicaron desde el medio partidario.

De esta manera, Patricio Rubio sigue disponible en el mercado y buscará otro club que decida confiar en su capacidad goleadora. En el 2025 jugó 30 partidos, anotó 6 goles y entregó 3 asistencias.