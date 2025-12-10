Ñublense tuvo un fin de temporada espantoso, pues estuvo 10 partidos sin ganar. El triunfo en la última fecha ante Cobresal solamente fue un bálsamo, pues la dirigencia entiende que deben renovar al plantel.

En esa línea es que se irá del club uno de los emblemas que tuvieron en las últimas temporadas: Patricio Rubio, quien estuvo desde el 2022 en los Diablos Rojos.

La despedida de Ñublense a Pato Rubio

El 2025 fue su temporada más opaca en cuanto a goles, pues solamente convirtió 6 en el torneo nacional. Por lo mismo, a sus 36 años no continuará en el cuadro chillanejo.

“Despedimos a un goleador que dejó su marca en Ñublense con momentos que quedarán en la memoria de todos los Diablos Rojos. Gracias por cada gol y por tu entrega sincera con esa camiseta”, señala la institución.

Patricio Rubio se va de Ñublense tras cuatro temporadas

“Mucho éxito en los nuevos desafíos que vienen, Pato querido”, agregaron desde el Ñuble, dejando con tristeza a los hinchas que querían mucho al goleador.

Otro emblema que no continuará en la institución tras largos años es Bernardo Cerezo, quien culminó su contrato y tampoco será renovado.

Recordar que también dejaron partir a Ronald Fuentes, el técnico que se hizo cargo del equipo tras el despido de Francisco Arrué a comienzo de temporada.

