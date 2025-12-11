De manera especial, y para despedir este año 2025, la Asociación Parque Cordillera realizará dos trekkings guiados vespertinos-nocturnos, donde podrás conocer y recorrer la naturaleza en un horario en el cual normalmente los parques se encuentran cerrados para el público.

¿Cómo ir a estos trekkings?

En concreto, el viernes 12 de diciembre podrás disfrutar de un trekking nocturno hacia el Morro Las Papas desde el Parque Bulnes Correa (Las Condes), donde tendrás una vista panorámica de la ciudad.

Mientras que el sábado 13 de diciembre será el turno del Parque Aguas de Ramón (La Reina), donde caminarás por zonas boscosas y atravesarás dos puentes, uno de ellos por sobre el cruce del río.

En ambos casos, los trekkings son de intensidad básica a intermedia y comienzan pasadas las 18 horas, lo que permite subir el cerro con luz de día, para llegar a una zona de descanso donde podrás ver el atardecer y opcionalmente comer unos snacks, para posteriormente descender de noche, siendo parte de una experiencia distinta para quienes disfrutando de estas experiencias al aire libre, que pone a prueba tus sentidos.

Los guías de Parque Cordillera no solo te acompañarán indicando la ruta, cuidando que existan prácticas seguras, sino también te enseñarán sobre la flora y fauna local del bosque esclerófilo para que te lleves una gran experiencia.

Para la actividad los requisitos son simples, principalmente llevar zapatillas o zapatos con suela rugosa (idealmente de trekking), linterna frontal para evitar caídas, entre otros insumos que te indicará la organización de Parque Cordillera.

Las entradas tienen un precio de $4.500 pesos y quedan los últimos cupos con previa inscripción en chile.tur.com.

Inscripción directa: Parque Bulnes Correa (Las Condes) Sendero Morro Las Papas, dificultad media Viernes 12 de diciembre, 18:15 a 22:00 hrs Inscripción aquí



