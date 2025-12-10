Es tendencia:
Grand Prix Lago Ranco confirma octava versión y abre inscripciones a público

Considerada como la carrera de ciclismo de ruta más masiva de Chile, que en su última edición convocó a 1.200 competidores.

Por Franccesca Arnechino

Considerada como la carrera de ciclismo de ruta más masiva de Chile, que en su última edición convocó a 1.200 competidores, la productora AndesChimp confirmó que este 2026 se realizará una nueva edición de la competencia que reúne a ciclistas de todo el país y que se llevará a cabo el 7 de noviembre.

¿Cuándo son las inscripciones del Grand Prix?

A partir de las 10:00 am de este miércoles 10 de diciembre se abrieronn las inscripciones de una nueva versión del Scotiabank Grand Prix de Lago Ranco, que se realizará el sábado 7 de noviembre, a través de la página web www.grandprixlagoranco.cl

Esta octava edición de la competencia ciclística más grande de Chile, espera reunir a más de mil corredores que se darán cita en Bahía Coique, en la comuna de Futrono, para dar la vuelta al lago Ranco, en un trayecto que contempla 114 kilómetros.

“Invitamos a todos los amantes del deporte al aire libre y la naturaleza a vivir esta experiencia única en Chile. Esta es una carrera en la que pueden participar ciclistas profesionales, amateurs, debutantes y todos a quienes les gusta asumir nuevos desafíos, señala Sebastián Noguera, director ejecutivo de AndesChimp, organizadores de la carrera. Además, se repartirán 2 millones de pesos entre los ganadores.

Cabe destacar que los primeros 100 tickets, tendrán un 50% de descuento pagando con tarjetas del banco Scotiabank. Asimismo, habrá 400 early tickets disponibles con un descuento del 30%.

