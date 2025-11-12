Across Andes 2025: Pucón se consolida como epicentro del turismo aventura a nivel mundial

Anuncian la sexta edición de Across Andes 2025 by Specialized, el evento internacional de ciclismo de aventura y exploración más importante de Sudamérica y el quinto a nivel mundial, que se desarrollará entre el 23 y el 28 de noviembre de 2025 con el patrocinio de la Municipalidad de Pucón, Sernatur Araucanía y Marca Chile.

Desde su creación en 2019, Across Andes ha posicionado a Chile como un destino de clase mundial para el turismo de aventura, convirtiéndose en una verdadera vitrina de la geografía, cultura y hospitalidad del país.

Este año, el evento llegará por primera vez a la Región de La Araucanía, con Pucón como sede principal, punto de partida y meta de una travesía de 800 kilómetros que recorrerá los paisajes más emblemáticos del sur de Chile.

Deporte, turismo y territorio: una experiencia que trasciende fronteras

Across Andes no es solo una actividad deportiva, sino una plataforma de exploración, conexión cultural y promoción turística. Su formato combina cicloturismo, naturaleza y tecnología, ofreciendo una experiencia de aventura de primer nivel, comparable al Tour de Francia, pero enfocada en la exploración, recreación y bikepacking.

Cada edición invita a descubrir nuevas regiones y rutas a través del contacto directo con el territorio. En 2025, la denominada “Volcano Edition” conectará ocho volcanes icónicos entre las regiones de La Araucanía y Los Ríos, pasando por parques nacionales, comunidades rurales, lagos, bosques milenarios y caminos históricos.

Más de 250 participantes de 35 países —entre ellos Francia, Alemania, Japón, España, México, Brasil, Argentina y Chile— recorrerán lugares como Curarrehue, Reigolil, Melipeuco, Lonquimay, Liquiñe y Panguipulli, generando un impacto directo en el turismo local y en la promoción internacional de la zona.

Invitación abierta

Productora Relieve invita a toda la comunidad a ser parte de Across Andes 2025,

acompañando a los participantes durante su paso por la región y compartiendo el orgullo de recibir a visitantes de todo el mundo.

Las novedades, historias e imágenes del evento estarán disponibles en @acrossandes y en www.acrossandes.cc, donde se publicarán contenidos exclusivos y actualizaciones en tiempo real.

Datos generales

● Nombre: Across Andes 2025 – Volcano Edition

● Fechas: 23 al 28 de noviembre de 2025

● Lugar: Pucón, Región de La Araucanía, Chile

● Distancia total: 800 km

● Participantes: 250 ciclistas de 35 países

● Organiza: Productora Relieve

● Sitio oficial: www.acrossandes.cc