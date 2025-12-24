Francisco Meneghini es el inminente nuevo entrenador de Universidad de Chile. Los azules transparentaron que es el candidato elegido y ya oficializaron la bullada y polémica salida de Gustavo Álvarez en la banca.

Paqui llegará a la U tras una campaña en la que terminó tercero en la tabla con O’Higgins, y luego de sortear una lista de doce nombres en los escritorios de Azul Azul.

Otro que fue alternativa en el Chuncho, y que conoce bien a Meneghini, es Nicolás Diez, entrenador que recientemente renovó contrato con Argentinos Juniors, lo que diluyó su posibilidad en la U.

“Paqui es muy metódico, trabaja muy bien y es muy ordenado; tiene las cosas súper claras. Me parece que estratégicamente es muy bueno, ahí puede sacar ventaja. Es un tipo muy estudioso de los rivales que enfrenta”, dijo Nicolás Diez a Radio ADN.

Cero dudas: Nico Diez confía en la U de Paqui

Sobre las dudas por sus capacidades, Diez aclara tajante que “está preparado, ha pasado por varios equipos antes de dirigir a un grande en Chile, y además, conoce mucho el medio. Me parece que llega en un buen momento a la U”.

Cabe recordar que Diez y Meneghini compartieron precisamente en Universidad de Chile, donde fueron ayudantes de Sebastián Beccacece, el entrenador de los azules en 2016.

Ambos también coincidieron con distintas funciones en el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en la selección chilena y Argentina, además de Defensa y Justicia, también con Beccacece.

Este 2025 que expira, Meneghini registró 16 triunfos, 8 empates y seis derrotas en 30 partidos por la Liga de Primera con O’Higgins. En Copa Chile sumó una victoria, tres igualdades y dos caídas.

