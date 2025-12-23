Francisco Meneghini vuelve a Universidad de Chile, esta vez como flamante nuevo entrenador del Chuncho. A espera de su inminente anuncio oficial como nuevo DT de los azules, Paqui será el reemplazante del polémico Gustavo Álvarez.

En 10 enfrentamientos contra Colo Colo, Meneghini registra dos triunfos, cinco empates y tres derrotas, uno de esos triunfos fue en el estadio Monumental en la banca de O’Higgins este 2025 que expira.

De esta forma, Meneghini registra un 36,66% de rendimiento en su carrera contra Colo Colo, aunque con equipos de menor relevancia que U: La Calera, Everton, Audax Italiano y O’Higgins.

Eso sí, este 2025 el entrenador argentino no conoció la derrota ante Colo Colo y, junto a la victoria en el Monumental, igualó ante el Cacique como local en la segunda rueda.

Meneghini y gran año contra Colo Colo y la UC

En lo que respecta a Universidad Católica, Paqui registra cinco victorias, un empate y cinco derrotas en su carrera frente a la UC. La próxima temporada Meneghini vivirá a estos rivales como Superclásico y Clásico Universitario respectivamente.

Si bien los números del entrenador ante los archirrivales de la U no son los mejores, Meneghini ha sabido complicar a albos y cruzados y el antecedente reciente es que consiguió tres triunfos en los cuatro partidos del 2025, sin derrotas ante Colo Colo o la UC. Paqui domó a sus clásicos del 2026.

Meneghini vs. Colo Colo

La Calera 1 – 1 Colo Colo (2019)

Audax Italiano 2 – 1 Colo Colo (2020)

Colo Colo 1 – 0 Audax Italiano (2020)

La Calera 1 – 1 Colo Colo (2021)

Colo Colo 2 – 0 Everton (2022)

Everton 1 – 1 Colo Colo (2022)

Colo Colo 1 – 1 Everton (2023)

Everton 1 -2 Colo Colo (2023)

Colo Colo 0 – 1 O’Higgins (2025)

O’Higgins 1 – 1 Colo Colo (2025)

Meneghini vs. la Católica

U.Católica 1 – 0 La Calera (2019)

La Calera 2 – 1 U.Católica (2019)

U.Católica 3 – 0 Audax Italiano (2019)

La Calera 0 – 2 U.Católica (2021)

U.Católica 0 – 1 Everton (2022)

Everton 1 – 1 U.Católica (2022)

Everton 0 – 3 U.Católica (2023)

U.Católica 0 – 1 Everton (2023)

U.Católica 5 – 4 Everton (Copa Chilee 2023)

O’Higgins 2 – 0 U.Católica (2025)

U.Católica 0 -2 O’Higgins (2025)

