Francisco Meneghini será el nuevo entrenador de Universidad de Chile. Paqui aún no es anunciado oficialmente por los azules, pero el gerente deportivo, Manuel Mayo, reveló que el entrenador argentino de 37 años es el hombre elegido.

El oriundo de Rosario finalmente no renovó su contrato con O’Higgins y volverá al CDA como agente libre. Cabe recordar que Paqui partió en el fútbol como espía y analista de rivales de Marcelo Bielsa.

Posteriormente, Meneghini fue parte del staff técnico de Jorge Sampaoli en la selección chilena y Argentina, para luego acompañar a Sebastián Beccacece en la U. Paqui cumple por fin uno de sus grandes deseos, identificado con pasado azul y conocedor de varios nombres que han salido del Chuncho.

Pasado azul en infantiles y veta de Bielsa, Sampaoli y Beccacece

“Su sueño siempre fue volver a trabajar en la U, Paqui dirigió a una sub 14 de la categoría 1998, donde estaban Yerko Leiva, Iván Rozas, Mathías Pinto“, dijo una fuente cercana al DT a El Mercurio.

Paqui Meneghini cumple un sueño y vuelve a la U, ahora como entrenador.

Agregan que “después fue ayudante de Beccacece; en su cuerpo técnico están Gonzalo Fellay (PF que trabajó en la U), y Federico Martorell, quien jugó en el club”.

“Ha hecho una gran carrera y ahora su apuesta es arriesgada, porque tenía todo para crecer en O’Higgins”, sentencia la voz cercana a Meneghini.

Por su parte, Víctor Hugo Castañeda expone que “él siempre sonó en la U, se ha terminado de hacer como técnico en Chile, conoce la interna del club y la idiosincrasia del jugador chileno, eso es mucha ventaja. Y es de lo pocos cuyos equipos de verdad hacen presión alta, porque hoy todos dicen que lo hacen, es como una epidemia, pero pocos lo hacen en la realidad”.