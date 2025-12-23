Este lunes 22 de diciembre fue un día de muchas noticias para Paqui Meneghini, quien primero confirmó su salida de O’Higgins y luego, fue ratificado por votación unánime para ser el director técnico de la U de Chile. Aunque falta sellar la negociación para eso, todo está zanjado.

Según explicó el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, fueron 11 sufragios contra 0 a favor del entrenador, quien también registra pasos por Audax Italiano, Unión La Calera y Everton de Viña del Mar, además de un par de experiencias en el Romántico Viajero.

Allí fue DT de una categoría del fútbol joven y también ayudante de Sebastián Beccacece en el primer equipo. Y pronto tomará el mando del plantel estelar del Bulla, que logró clasificar a la Copa Sudamericana del año entrante y se despidió de Gustavo Álvarez luego de dos temporadas.

Meneghini tomará el testimonio de Álvarez en U de Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Pero esta votación unánime tuvo una voltereta completa de uno de los directores de la concesionaria. Se trata del más polémico que tiene la mesa de AA: Aldo Marín, quien suele mostrar su incontinencia verbal en X desde hace varios años, una conducta que no cambió tras asumir un puesto en la testera.

Aldo Marín posa con el trofeo de la Copa Sudamericana 2011. (Captura Instagram).

Pero de la que sí hay varios rastros que delatan que se dio vuelta la chaqueta con todo para recibir a Meneghini en el Centro Deportivo Azul. Al menos hasta noviembre del año pasado, la carta de Paqui le parecía pésima a Marín, quien desde abril de 2025 es parte de la cúpula en AA.

Aldo Marín cambia drásticamente su postura sobre Paqui Meneghini, nuevo DT de U de Chile

La crítica más fuerte de este director contra Paqui Meneghini, quien pronto será oficializado como DT de U de Chile, cayó en noviembre de 2023, siempre en la ex red social del pajarito, donde Aldo Marín es un activo participante. Pero como dijo Mercedes Sosa en aquel tema compuesto por el cantautor chileno Julio Numhauser, “cambia, todo cambia”.

Captura Twitter.

“¿Saben lo peor? Ahora van a instalar la idea de que traer a Paqui es buena opción”, escribió Marín. Y dos años antes, en diciembre de 2021, había dado una opinión disfrazada de información sobre el entrenador que colaboró con Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli en la selección chilena.

En aquel momento, Marín escribió que “nadie en la U quiere ni piensa traer a Paqui, absolutamente descartado”. A pesar de esas ideas, que dan cuenta de una consideración negativa con Meneghini, el director de Azul Azul sufragó a favor de su llegada al club para el año entrante.

Así les fue a Universidad de Chile y O’Higgins en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Tanto O’Higgins como Universidad de Chile quedaron en la parte alta de la tabla, pero sólo los celestes lograron un cupo a la Copa Libertadores. El Bulla, en tanto, ganó un boleto para la Copa Sudamericana.

