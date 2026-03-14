La reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas ya entró en su fase decisiva en el Congreso, tras años de discusión legislativa, su aprobación aparece cada vez más cerca.

La iniciativa, que ha sido promovida por distintos actores vinculados al fútbol y también desde el ámbito político, podría generar profundas transformaciones en la manera en que se organiza el balompié nacional. Sin embargo, en la ANFP han manifestado abiertamente su rechazo al nuevo marco legal.

ANFP adopta medida clave por reforma a las SADP

Ante este escenario, y luego de tener poca injerencia en el proceso antes de que el proyecto avanzara en el Senado, en Quilín comenzaron a mover fichas para enfrentar el complejo panorama.

Según una carta firmada por el secretario general de la ANFP, Jorge Yunge, a la que tuvo acceso ADN Deportes, se convocó a todos los presidentes de clubes de Primera División y Primera B a una reunión presencial en la sede del organismo en Quilín, el día martes 17 de marzo a las 17:00 horas.

ver también Reinaldo Sánchez barre con Selección Chilena y recuerda feroz ninguneo: “No ven a provincias”

En esta asamblea extraordinaria, el primer punto en tabla será revisar el estado de avance del proyecto, además de analizar su contenido y los alcances que podría tener la reforma a la ley de Sociedades Anónimas Deportivas.

Junto con esto, también se abordará la designación de cuatro representantes de la ANFP que integrarán el consejo de la Federación de Fútbol de Chile.

Publicidad

Publicidad

En resumen…