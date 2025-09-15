Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Supercopa

Sifup se lanza contra dirigente de la U por polémicos dichos contra jugadores de Colo Colo

Aldo Marín, director de Azul Azul, apuntó directamente a tres futbolistas albos por el mal momento de su club.

Por César Vásquez

Aldo Marín llegó a Azul Azul en este 2025.
© Archivo - PhotosportAldo Marín llegó a Azul Azul en este 2025.

La Supercopa ganada por U. de Chile dejó una fuerte polémica debido a dichos de un directivo azul contra jugadores de Colo Colo. Es por esto que el Sifup intervino en el asunto.

El Romántico Viajero derrotó por 3-0 a los Albos en la Supercopa, con anotaciones de Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi. La alegría fue total en el Bulla, que incluso uno de sus dirigentes se mandó una desafortunada frase.

La crítica del Sifup a dirigente de U. de Chile

Aldo Marín es un director de Azul Azul desde este 2025. El hombre de 51 años es un reconocido “twittero” y fue justamente en esta red social, llamada ahora “X”, donde dejó un muy cuestionado comentario. “Mauricio, Jonathan y Víctor Felipe, infiltrados que destruyen a nuestro rival desde adentro”, escribió.

Esta publicación sería en contra de Mauricio Isla, Jonathan Villagra y Víctor Felipe Méndez, ya que los tres han sido apuntados por supuestamente ser hinchas de Universidad de Chile. Incluso, el Huaso lo reconoció en más de una oportunidad.

¡Se abrió el kétchup! Nico Guerra profundamente emocionado por el presente goleador de Assadi en U de Chile

ver también

¡Se abrió el kétchup! Nico Guerra profundamente emocionado por el presente goleador de Assadi en U de Chile

La afirmación de Aldo Marín ha levantado mucho polvo. De hecho, desde el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (SIFUP), salieron al paso de las palabras del director de Azul Azul, haciéndole una fuerte crítica.

“Condenamos los dichos del director de Azul Azul, Aldo Marín, que en sus redes sociales expuso a jugadores de Colo Colo de manera pública, emitiendo juicios que incitan a la violencia“, indicaron desde el Sifup.

Publicidad
Tweet placeholder

“Confiamos en que U. de Chile y ANFP buscarán una forma de reparación pública a esta situación, debido a que es inaceptable que dirigentes se manifiesten de esta manera, sobre todo en la crisis de seguridad en la que se encuentran inmersa nuestra actividad“, cerraron.

Lee también
Adelantan que Colo Colo puede perder hasta 10 jugadores para el 2026
Colo Colo

Adelantan que Colo Colo puede perder hasta 10 jugadores para el 2026

Guarello critica a Arturo Vidal: "Estaba echando los bofes"
Colo Colo

Guarello critica a Arturo Vidal: "Estaba echando los bofes"

¿Se va? La frase con sabor a despedida de la U a Álvarez
U de Chile

¿Se va? La frase con sabor a despedida de la U a Álvarez

Lea Fernández lanza frase tras el título con la U: "Se lo dedicamos a ..."
U de Chile

Lea Fernández lanza frase tras el título con la U: "Se lo dedicamos a ..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo