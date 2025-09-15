La Supercopa ganada por U. de Chile dejó una fuerte polémica debido a dichos de un directivo azul contra jugadores de Colo Colo. Es por esto que el Sifup intervino en el asunto.

El Romántico Viajero derrotó por 3-0 a los Albos en la Supercopa, con anotaciones de Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi. La alegría fue total en el Bulla, que incluso uno de sus dirigentes se mandó una desafortunada frase.

La crítica del Sifup a dirigente de U. de Chile

Aldo Marín es un director de Azul Azul desde este 2025. El hombre de 51 años es un reconocido “twittero” y fue justamente en esta red social, llamada ahora “X”, donde dejó un muy cuestionado comentario. “Mauricio, Jonathan y Víctor Felipe, infiltrados que destruyen a nuestro rival desde adentro”, escribió.

Esta publicación sería en contra de Mauricio Isla, Jonathan Villagra y Víctor Felipe Méndez, ya que los tres han sido apuntados por supuestamente ser hinchas de Universidad de Chile. Incluso, el Huaso lo reconoció en más de una oportunidad.

ver también ¡Se abrió el kétchup! Nico Guerra profundamente emocionado por el presente goleador de Assadi en U de Chile

La afirmación de Aldo Marín ha levantado mucho polvo. De hecho, desde el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (SIFUP), salieron al paso de las palabras del director de Azul Azul, haciéndole una fuerte crítica.

“Condenamos los dichos del director de Azul Azul, Aldo Marín, que en sus redes sociales expuso a jugadores de Colo Colo de manera pública, emitiendo juicios que incitan a la violencia“, indicaron desde el Sifup.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

“Confiamos en que U. de Chile y ANFP buscarán una forma de reparación pública a esta situación, debido a que es inaceptable que dirigentes se manifiesten de esta manera, sobre todo en la crisis de seguridad en la que se encuentran inmersa nuestra actividad“, cerraron.