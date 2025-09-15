Es tendencia:
Universidad de Chile

¡Se abrió el kétchup! Nico Guerra profundamente emocionado por el presente goleador de Assadi en U de Chile

Nicolás Guerra se emociona por el otrora cachorro: la profunda felicidad del delantero de Universidad de Chile por el gran y goleador momento de Lucas Assadi, el actual kétchup del Chuncho.

Por Diego Jeria

La gran emoción de Guerra en la U por Lucas Assadi.

Universidad de Chile se quedó con La Supercopa 2025 con goleada de 3-0 ante Colo Colo en definición de Superclásico. Los azules no tuvieron puntos bajos, pero destacaron por sobre todos Nicolás Guerra y Lucas Assadi.

Guerra anotó el segundo gol de los azules y Assadi el tercero. Y no es menor que Assadi viene marcando seguido desde hace un tiempo a esta parte, ratificando su explosión. El 10 del Chuncho dejó de ser promesa y hoy es figura presente de la U.

En conferencia de prensa post Supercopa y previo a la ida contra Alianza Lima por Copa Sudamericana, Nico Guerra se emocionó por el presente de Lucas Assadi.

“No solamente con Lucas tenemos una gran relación, con la mayoría del plantel. Tenemos un grupo muy lindo, muy humano, y ese es uno de nuestros fuertes: el grupo”, dijo Guerra.

El compañero de ataque contra Colo Colo agregó que “hablando de Lucas, me pone muy contento. Lo conozco de chico, desde que subió al primer equipo. He visto todo su proceso y de verdad me pone de corazón muy contento por él, porque le está yendo muy bien y le están saliendo las cosas“.

Es un gran jugador, no tengo duda de eso. Ver su familia detrás, a sus padres que siempre están ahí en el estadio, siempre los saludo a los tíos, y veo su emoción y su orgullo por Lucas”, añadió Guerra.

Nicolás Guerra sentenció que “de verdad que de corazón me pone muy contento porque se lo merece. Entrena, se sacrifica igual que todos y que le estén saliendo las cosas a un jugador como él, que la ha luchado, que es de casa y que tiene condiciones tremendas, de verdad me pone muy feliz“.

Y cabe recordar que, tal como dice Guerra, a Lucas Assadi se le abrió el kétchup: en 24 partidos durante este 2025 lleva diez goles y cinco asistencias, convertido en el máximo artillero azul durante la presente temporada.

