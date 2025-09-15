U de Chile aún saborea el sabor de la victoria tras quedarse con la Supercopa ante Colo Colo en el estadio Santa Laura. Pero, a la vuelta de la esquina le queda un desafío igual importante.

Pese a que los festejos se multiplicaron por todos los rincones del país, en el plantel de Gustavo Álvarez no hubo tiempo para celebrar para enfocarse en la Copa Sudamericana.

Este 18 de septiembre, el cuadro azul tiene que enfrentar en Perú a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final. Un duelo donde las esperanzas de los hinchas están puestas de avanzar a semifinales.

El “plus” de U de Chile para la Copa Sudamericana

Ya han pasado casi 24 horas de que U de Chile sumara un título más en sus vitrinas, y ante su clásico rival. Pero el duelo ante los Íntimos comienza a aparecer de manera inevitable.

Por eso, al interior del plantel ya palpitan la llave de la Copa Sudamericana, sin embargo reconocen que la Supercopa fue un envión de ánimo suficiente para tomar el avión con destino a Lima.

Así lo reconoce Nicolás Guerra, quien en conferencia de prensa post triunfo ante Colo Colo reconoce que el partido disputado en Independencia es el empujón que esperaban para jugar los cuartos de final.

“No todos los días se da una final con el clásico rival, y feliz de haber ganado y anotar”, comentó el Kun a los medios presentes. Sin embargo, luego detalla que la Supercopa es el “plus” que buscaban.

“Contento como dije recién, no todos los días se va a jugar una final contra el clásico rival, haberla disputado, haberla jugado, haberla ganado te llena de alegría y de emoción y lo vamos a tomar como un plus para esta llave, que vayamos allá, plantar nuestra idea, jugar y ganar”, cerró el delantero.

Para Nicolás Guerra, la Supercopa ante Colo Colo es el plus y el empujón que necesitaba la U para Alianza Lima. Foto: Photosport.

¿Cuándo juega la U ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana?

El partido de ida entre Alianza Lima y U de Chile se jugará el jueves 18 de septiembre de 2025, a las 21:30 horas (de Chile), en el Estadio Alejandro Villanueva de la capital peruana.