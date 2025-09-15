Rotundo triunfo de Universidad de Chile ante Colo Colo en la Supercopa. El cuadro de Gustavo Álvarez venció por 3-0 al Cacique y no dejó dudas de su superioridad, en un Superclásico teñido de azul.

La celebración se hizo en medio de un Estadio Santa Laura vacío. Las restricciones para el público y la constante indecisión sobre si se jugaba, mermaron la asistencia al partido de la rivalidad más grande que tiene el fútbol chileno.

Sin embargo, con la copa en mano, los jugadores no se molestaron por las galerías vacías y celebraron con algarabía y entusiasmo. Aunque, con un cierto freno, puesto por el propio Gustavo Álvarez, que ya piensa en la Copa Sudamericana ante Alianza Lima.

Guarello se pregunta: “¿Por qué la U no quería jugar?”

Juan Cristóbal Guarello, presente en el estadio para la transmisión de Radio Agricultura, se refirió a lo que fue el partido de forma pormenorizada, en un nuevo capítulo de La Hora de King Kong. Allí, se preguntó sobre las razones detrás de la intención de Azul Azul de boicotear la final de la Supercopa.

“¿Por qué tanta insistencia de la Universidad de Chile en no jugar la Supercopa? Presentaron una carta muy dura contra el gerente de programación, Michael Clark amenazó con jugar con juveniles y todo a contramano de lo que pensaba Álvarez. Al principio del partido le preguntaron y dijo ‘yo siempre quiero jugar'”, comenzó diciendo Juan Cristóbal Guarello.

“Además la U iba a llegar al partido con Alianza Lima después de tres semanas sin jugar. No tenía sentido. Aunque hubiese la posibilidad de perder con Colo Colo, la que claramente en cancha se dio cuenta que no era así. Pero, no entiendo la posición de los dirigentes de la U. Claro, a la hora de recibir la copa…”, añadió.

“Yo creo que como Michael Clark está viviendo su veranito de San Juan con los hinchas de la U, tenía miedo de que una derrota con Colo Colo le arruinara el momento“, cerró JCG.

Michael Clark con el trofeo de la Supercopa | Photosport

¿Cuándo juega la Universidad de Chile con Alianza Lima por la Copa Sudamericana?

El partido de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile se jugará el jueves 18 de septiembre de 2025, a las 21:30 horas, en el Estadio Alejandro Villanueva de la capital peruana.

