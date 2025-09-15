Tras varios meses de dudas, se jugó la Supercopa y Universidad de Chile se coronó campeón. El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez celebra por dos, obteniendo un título con un triunfo imponente ante el archirrival, Colo Colo, y tomando vuelo para lo que vendrá frente a Alianza Lima.

El ambiente en los festejos, sin embargo, fue raro. Un puñado de gente en las tribunas, debido a las restricciones a la hora de comprar entradas, y una celebración matizada debido al próximo encuentro de la U por Copa Sudamericana.

Los pocos hinchas que fueron al Estadio Santa Laura podían escuchar hasta lo que conversaban los jugadores en la cancha. Esto fue parte del ambiente extraño que se vivió, debido a la asistencia del público sobre 55 años y un aforo muy limitado.

ver también Critican duramente la celebración de la U de Chile en la Supercopa: “No agarramos el pasado para aprender”

La foto que la rompe en redes sociales

Fue la oportunidad de los hinchas más veteranos de ambos equipos de tomar protagonismo. Por ejemplo, pese a que van a casi todos los partidos de la U de Chile, un puñado de hinchas mayores hizo furor en redes sociales.

En X, Marlene Saez posteó una foto de “la vieja escuela”, en la que se pueden ver los hinchas mayores de 55 años haciendo de las suyas en el tablón del Santa Laura.

Poca gente en el Santa Laura | Photosport

Publicidad

Publicidad

Hasta el momento de este artículo, la publicación superaba los 4 mil Me Gusta, con 432 retweet y 428 mil veces vista. Una cifra no menor para un público que no sólo se llevó premio en Independencia, sino también en redes sociales.

Tweet placeholder

¿Por qué hubo tan poca asistencia para la Supercopa?

La baja asistencia se debió, principalmente, a dos factores. Primero, las múltiples postergaciones del encuentro, que generaron incertidumbre sobre la fecha definitiva. Además, hubo varias restricciones impuestas para la compra de entradas, limitadas a hinchas mayores de 55 años y con un aforo reducido a 9.950 personas.

Publicidad

Publicidad