Tremendo oso: el jugador de U de Chile que no saludó a Michael Clark en la Supercopa

Un video muestra que el delantero se habría saltado a los dirigentes de la U, en la premiación en el estadio Santa Laura.

Por Cristián Fajardo C.

El momento de Leandro Fernández en la premiación.
© Siempre pasa algoEl momento de Leandro Fernández en la premiación.

Poco a poco se han conocido nuevos detalles de la celebración de Universidad de Chile tras la goleada por 3-0 a Colo Colo en la gran final de la Supercopa, que se disputó el pasado domingo en el estadio Santa Laura.

En ese sentido, los jugadores de la U festejaron en la cancha y luego se retiraron a sus hogares, teniendo en cuenta de que el lunes tenían entrenamiento en el Centro Deportivo Azul.

Pero hay un detalle que muy pocos hinchas se dieron cuenta al momento de la premiación, donde algunos tuvieron el ojo clínico para alertar una llamativa situación.

Una que tiene como protagonista a Leandro Fernández quien, como se puede ver en un video, no saludó a los directivos de Azul Azul, encabezados por Michael Clark, al momento de recibir su medalla de campeón.

Leandro Fernández celebró la Supercopa con U de Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

Leandro Fernández celebró la Supercopa con U de Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Qué pasó con Leandro Fernández en la Supercopa?

¿Estará enojado? Así algunos hinchas de Universidad de Chile revisaban el video donde se ve que Leandro Fernández no saluda a Michael Clark ni Cecilia Pérez, quienes estaban en la primera tarima.

Al contrario tiene un gesto con Pablo Milad, quien es finalmente quien le pone la medalla en el cuello, y luego saluda a Jorge Yunge de la ANFP, quien también era parte del proceso.

Una situación que se vio en apenas unos segundos, pero que los hinchas pudieron ver en el video del programa “Siempre pasa algo” en YouTube, donde está el detalle.

Revisa el momento:

