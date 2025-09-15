Universidad de Chile celebró con freno de mano la goleada por 3-0 sobre Colo Colo en la gran final de la Supercopa, disputado el domingo en el estadio Santa Laura.

Todo, porque los azules sabían que esta semana tienen uno de los partidos más importantes, donde chocarán el jueves ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por lo mismo, tras pasar por encima de los albos los jugadores tuvieron una celebración familiar, cada uno en sus casas, dejando en claro que este lunes volvían a los entrenamientos.

“Con mesura, porque nosotros seguimos compitiendo y tenemos que ganar”, declaró Gabriel Castellón una vez que dejó el camarín en el estadio de Unión Española.

Leandro Fernández celebró otro título con U de Chile. Foto: Javier Vergara/Photosport

¿Qué dijeron los jugadores de U de Chile?

“Con la familia a comer y dormir que tenemos que seguir entrenando”, dijo Matías Zaldivia, uno que se fue con su pequeña hija a disfrutar y hoy ya estaba en entrenamiento en La Cisterna.

Uno que quiso ir más allá fue Leandro Fernández, quien más allá de no tener una fiesta de celebración tuvo una especial dedicatoria: “A la gente que siempre está, la que pudo venir hoy, a la que acompaña en las buenas y en las malas”.

