Universidad de Chile

Leandro Fernández saca frase tras ganar la Supercopa con U de Chile: “Se lo dedicamos a…”

Los jugadores de la U tuvieron una celebración distinta del título sobre Colo Colo, donde dejaron algunas frases llamativas.

Por Cristián Fajardo C.

Leandro Fernández entró en el segundo tiempo en la Supercopa.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTLeandro Fernández entró en el segundo tiempo en la Supercopa.

Universidad de Chile celebró con freno de mano la goleada por 3-0 sobre Colo Colo en la gran final de la Supercopa, disputado el domingo en el estadio Santa Laura.

Todo, porque los azules sabían que esta semana tienen uno de los partidos más importantes, donde chocarán el jueves ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por lo mismo, tras pasar por encima de los albos los jugadores tuvieron una celebración familiar, cada uno en sus casas, dejando en claro que este lunes volvían a los entrenamientos.

“Con mesura, porque nosotros seguimos compitiendo y tenemos que ganar”, declaró Gabriel Castellón una vez que dejó el camarín en el estadio de Unión Española.

Leandro Fernández celebró otro título con U de Chile. Foto: Javier Vergara/Photosport

Leandro Fernández celebró otro título con U de Chile. Foto: Javier Vergara/Photosport



¿Qué dijeron los jugadores de U de Chile?

Los jugadores de Universidad de Chile no tuvieron una celebración especial por la Supercopa, donde vencieron por 3-0 a Colo Colo, teniendo en cuenta de que hoy volvían a los entrenamientos en el CDA.

“Con la familia a comer y dormir que tenemos que seguir entrenando”, dijo Matías Zaldivia, uno que se fue con su pequeña hija a disfrutar y hoy ya estaba en entrenamiento en La Cisterna.

Uno que quiso ir más allá fue Leandro Fernández, quien más allá de no tener una fiesta de celebración tuvo una especial dedicatoria: “A la gente que siempre está, la que pudo venir hoy, a la que acompaña en las buenas y en las malas”.

Mira el video:

