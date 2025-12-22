Los jugadores de Universidad de Chile siguen de vacaciones, a la espera de que la dirigencia decida el nombre del entrenador que reemplazará al técnico Gustavo Álvarez para la temporada 2026.

Si bien tienen que estar de regreso los primeros días de enero en el Centro Deportivo Azul, hay algunos jugadores que ya comenzaron los trabajos de acondicionamiento físico.

Algo que se ha podido ver en las plataformas digitales de dos referentes del equipo, quienes trabajan de la mano de profesionales en su país de residencia, lo que llama la atención.

Leandro Fernández y Matías Zaldivia fueron algunos de los jugadores que han mostrado sus trabajos, de la mano de kinesiólogos y en centro de entrenamiento de alto rendimiento.

Lea Fernández y Matías Zaldivia muestran sus entrenamientos en vacaciones de la U

Los jugadores de Universidad de Chile han sacado pica con sus grandes vacaciones en el Caribe y en hermosas playas, acompañados de sus familiares tras una larga temporada.

Pero ha llegado el momento de comenzar a mover el cuerpo de manera de prepararse para la exigente pretemporada que se viene en el mes de enero, por lo que los referentes dan el ejemplo, al menos en redes sociales.

Leandro Fernández trabaja el físico en la arena de la mano del kinesiólogo argentino Homero Díaz, en algo que mostraron en las plataformas digitales: “Día ganado”.

Por su parte, Zaldivia también trabaja con especialistas de un centro de alto rendimiento, de manera de estar completamente preparado tras los días libres en vacaciones.

