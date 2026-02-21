Uno de los técnicos recordados en Universidad Católica, aunque no de buena manera, es Gustavo Poyet. El uruguayo generó gran ilusión en su arribo, pero terminó yéndose por la puerta de atrás.

Luego de ser tricampeones con tres entrenadores distintos: Beñat San José, Gustavo Quinteros y Ariel Holan, los Cruzados necesitaban ir por otro DT para luchar por el tetra. Poyet fue el elegido y dieron la cuarta vuelta consecutiva, aunque sin el uruguayo en la banca.

La versión de Poyet

Gustavo Poyet fue un destacado jugador con pasos por clubes como Real Zaragoza, Chelsea y Tottenham. Como técnico, contaba con experiencia en Sunderland, Betis y Girondins de Burdeos, entre otros. En 2021 arribó a Universidad Católica con gran expectativa.

“Yo, cuando fui a Católica, que siempre estaré agradecido, porque tuve seis meses muy buenos ahí, fue por un tema muy personal. Yo quería ayudar al fútbol uruguayo con mi experiencia en Europa, pero la respuesta siempre era que no había dinero. Pero yo no hablaba de dinero, hablaba de organización“, comenzó explicando al periodista Rodrigo Rea.

ver también “No era necesario”: Buljubasich explicó por qué no quisieron el regreso de un ex U. Católica

“Casi fui a Peñarol, después terminé en Católica. Fue algo mío, dije: ‘voy a intentar hacer lo que no me dejaron‘, y tenían razón, porque las condiciones no estaban. En Católica tenía cinco jugadores Sub 21 que eran muy buenos y la base del equipo eran mayores de 32″, agregó el uruguayo.

Luego de un buen inicio, poco a poco los resultados y el juego de los Cruzados empezaron a decaer. Si bien ganó la Supercopa ante Colo Colo y alcanzó los octavos de final de la Copa Libertadores, el estilo de Poyet jamás convenció a los hinchas.

Publicidad

Publicidad

“Arranqué excepcional, ganando la Supercopa perdiendo 2 a 0 y dándolo vuelta, un espectáculo. Pasamos la fase de grupos de Libertadores por primera vez en 10 años y hubo un momento en que perdimos un par de partidos y le dije al presidente (Juan Tagle) que creía que necesitábamos un cambio”, recordó Poyet.

Poyet ganó una Supercopa en U. Católica. Imagen: Photosport

“Le dije al presidente que ‘o traemos tres jugadores y echamos a tres del plantel que no lo van a hacer, o me voy yo’ y decidí irme; se quedó el que estaba ahí (Cristian Paulucci) y ganaron la liga”, cerró el charrúa sobre su aventura en Chile.

Publicidad

Publicidad

Luego de ser goleado por Palestino, Universidad Católica y Gustavo Poyet llegaron a un acuerdo para cortar el ciclo el 30 de agosto de 2021. Dirigió al club en 31 partidos, dejando como saldo 13 triunfos, 5 empates y 13 derrotas, con un 47% de rendimiento. En la actualidad, el uruguayo está sin club tras ser campeón con el Jeonbuk Hyundai Motors de Corea del Sur.