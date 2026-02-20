Universidad Católica tuvo un mercado tranquilo, donde pudo asegurar sus fichajes temprano para que se unieran al plantel. José María Buljubasich habló de lo hecho.

Los Cruzados no registraron grandes salidas, así como tampoco llegadas “galácticas”. Desde la dirigencia intentaron mantener la base que buenos resultados le dio al club tras la llegada de Daniel Garnero, quien le sacó un gran rendimiento en 2025.

El balance del Tati Buljubasich

Universidad Católica solo trajo a cinco jugadores: Matías Palavecino (Coquimbo Unido), Bernardo Cerezo (Ñublense), Jimmy Martínez (Huachipato), Justo Giani (Aldosivi, ARG) y Juan Ignacio Díaz (O’Higgins). Eduard Bello fue la salida más dolorosa.

José María Buljubasich, gerente deportivo del club, habló sobre el mercado hecho. Ahí, el argentino destacó que ahora tendrán un primer equipo con varios elementos para disputar la Liga de Primera, Copa Libertadores, Copa de la Liga y Copa Chile.

“La verdad es que estamos contentos con el mercado de pases que se hizo. Nosotros, dentro de la planificación que habíamos hecho a la finalización de la temporada pasada, teníamos claro que necesitábamos tener un plantel más amplio“, indicó el ex arquero.

Buljubasich le armó un plantel competitivo a Garnero. Imagen: Photosport

En el último mercado, César Munder sonó con bastante fuerza en Las Condes. El delantero, formado en la UC, venía de buenas campañas en Cobresal. Sin embargo, finalmente terminó llegando a Palestino. Tati entregó su visión de por qué no lo ficharon.

“Uno va haciendo análisis, va haciendo evaluaciones a medida que va pasando el mercado de pases, y dentro de ese análisis fuimos viendo que el plantel estaba bastante bien conformado, que había varios jugadores en esa área. Entonces, consideramos con el cuerpo técnico, que el plantel estaba completo, que no era necesario en ese momento“, cerró Tati Buljubasich.