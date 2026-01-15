Es tendencia:
Tati Buljubasich lo informó: U. Católica no insiste por Eduard Bello y se retira del mercado

El gerente técnico de los Cruzados habló sobre el plantel que disputará la Copa Libertadores 2026.

Por César Vásquez

Católica contrató a seis jugadores.
Universidad Católica ha sido uno de los clubes que más rápido se ha movido en el mercado. Por esta razón, José María Buljubasichdecidió dar por cerrado el tema refuerzos.

Los Cruzados tendrán la importante misión de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo que no disputan desde el 2022. De la mano de Daniel Garnero, están ilusionados en realizar un buen papel en la competición de clubes más trascendente de América.

U. Católica cierra el plantel

Antes que Universidad Católica regresara a los entrenamientos, la dirigencia ya había asegurado a la mayoría de las incorporaciones. Sin embargo, también tuvieron arduo trabajo con las renovaciones, como la de Tomas Asta-buruaga, ente otros.

Matías Palavecino (Coquimbo Unido), Bernardo Cerezo (Ñublense), Jimmy Martínez (Huachipato), Justo Giani (Aldosivi, ARG), Juan Ignacio Díaz (O’Higgins) y el juvenil Martín Gómez, arribaron en este mercado. Con esto, José María Buljubasich dio por cerrado al plantel.

“Seguimos conversando internamente como lo hacemos siempre, con los nombres que tenemos, con el grupo que tenemos y jugadores que tenemos, hemos decidido no seguir con la búsqueda del extremo por izquierda“, indicó el gerente técnico de la UC.

Matías Palavecino es uno de los grandes nombres de U. Católica. Imagen: Photosport

De esta manera, le bajan el pulgar a la continuidad de Eduard Bello. Si bien el venezolano tuvo un buen rendimiento en el club, no lograron llegar a acuerdo con Barcelona de Ecuador, los dueños de su pase. Daniel Garnero está conforme con el equipo.

Hoy al menos estamos contentos con el plantel que tenemos y ahí se termina esa búsqueda, por ende también lo de Eduard (Bello) no se haría, porque terminamos la búsqueda en esa posición”, cerró Tati Buljubasich.

