Un importantísimo triunfo alcanzó Alejandro Tabilo (68°) sobre Ignacio Buse (91°) en el ATP 500 de Río de Janeiro, que le permitió clasificar a la gran final del torneo en Brasil.

Una lucha que tuvo el factor climático como protagonista nuevamente, que si bien el sábado hizo suspender todo por la lluvia, ahora ha sido el calor sobre los jugadores lo que complica.

Pero este triunfo también permitió que Tabilo regrese al TOP 50, porque con sólo alcanzar la definición de la final escaló al lugar 42 del ranking ATP, con aspiraciones de seguir subiendo.

Esto, porque si bien todavía no se resuelve su rival, entre el argentino Tomás Etcheverry y el checo Vit Kopriva, quienes todavía juegan, el ser campeón le permitiría llegar al lugar 37.

Alejandro Tabilo tiene en la mira el puesto 37 del ATP. Foto: Río Open

Tabilo junto a Agassi en Río

Desde Brasil ya preparan la gran final de esta tarde del ATP 500 de Río de Janeiro, donde será protagonista Alejandro Tabilo, a la espera de su rival que todavía no se define.

En ese sentido, ya se sabe que el trofeo lo entregará una mega estrella del tenis mundial, porque está invitado la leyenda Andre Agassi, quien saludará al nuevo monarca.

Si es el chileno, no sólo se llevará el saludo de un ídolo, porque también alcanzará el lugar 37 del ranking de la ATP, lo que será muy importante para el tenista nacional en su carrera.