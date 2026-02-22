Buen momento vive Alejandro Tabilo (68° del ranking ATP) en el ATP de Río de Janeiro. La raqueta número uno de Chile viene de vencer al peruano Ignacio Buse (91°) en las semifinales del torneo brasileño y espera rival para la gran final.

Frente al peruano, las cosas arrancaron problemáticas, con un quiebre de entrada. Pero, Tabilo consiguió volver rápidamente sobre el marcador y terminó llevándose la primera manga por 6-3, mostrando un buen tenis. Mismo marcador con el que cerró el partido en el segundo set, promediando una hora y trece minutos de juego.

En el otro partido de semifinales, Tomás Martín Etcheverry y Vit Kopriva están igualados en un set (6-4 y 6-7), pero el compromiso tuvo que suspenderse y está pendiente de reanudación.

¿Cuándo juega Alejandro Tabilo?

Si bien el partido estaba programado para las 17.30 horas de este domingo, la suspensión y postergación del duelo entre Etcheverry y Korpiva han hecho que, probablemente, la final se retrase.

¿Quién transmite el partido?

Si lo quieres ver por televisión, la final del ATP de Río será transmitida por ESPN en su señal Premium. Eso sí, también puedes disfrutar del duelo online, por las plataformas digitales de Disney+.