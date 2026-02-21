Es tendencia:
Universidad Católica vs. Coquimbo Unido: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por Liga de Primera

Cruzados y Piratas, se enfrentan en el clásico por la Fecha 4 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Cruzados y Piratas van por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.
Universidad Católica y Coquimbo Unido se enfrentan por fecha 4 de la Liga de Primera 2026 en un duelo con cuentas pendientes. La UC va por su segunda victoria tras un arranque irregular: empate con Deportes La Serena, triunfo ante Deportes Concepción y caída frente a Cobresal.

El Pirata, en cambio, llega en racha: suma dos triunfos seguidos ante Palestino y Universidad de Concepción, y aún festeja la Supercopa que le ganó al conjunto Cruzado por penales.

U. Católica vs. Coquimbo Unido: Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad Católica vs. Coquimbo Unido juegan este sábado 21 de febrero, desde las 20:30 hrs. en el en el Claro Arena, por la Fecha 4 del Campeonato Nacional.

El partido entre Cruzados y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Pronósticos Universidad Católica vs Coquimbo Unido: la UC busca saldar cuentas tras la Supercopa con un Zampedri encendido

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

