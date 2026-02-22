Luego de seis temporadas rompiendo redes en la Major League Soccer (MLS), todo hacía indicar que el 2026 iba a marcar el regreso al balompié nacional del delantero Felipe Mora y nada menos que al equipo de sus amores, Universidad de Chile. Mas no ocurrió.

“Estuvimos en conversaciones pero yo tenía una renovación con el club por si querían contar conmigo en 2026, el club ejerció ese año de extensión así que me queda este año en Portland Timbers“, reconoció el atacante de 32 años a TNT Sports.

Y en la que será su última campaña en Estados Unidos, Mora la arrancó con el pie derecho, pues fue clave en la victoria de su equipo por 3-2 ante Columbus Crew, con presencia en el campo de juego durante 74 minutos.

¡Lo llora la U! Felipe Mora arranca la MLS con un golazo

En este encuentro, su entrenador Phil Neville decidió ubicarlo nada menos que como volante creativo, posición de ’10’, por detrás del tridente ofensivo, una apuesta que surtió efecto, pese a que partieron perdiendo el lance, luego que el palestino Wessam Abou Ali (6′) abriera la cuenta en la visita.

Al minuto 14, se estrenó en las redes en 2026 Felipe Mora. El chileno aprovechó un rebote que vino del remate que hizo su compañero Gage Guerra y en el área chica puso la paridad parcial para Portland Timbers. El primer tiempo terminó 2-2 tras los tantos de Antony (20′) en el local y Diego Rossi (44′) en el Crew.

Sobre el final del lance, luego que el ex Universidad de Chile saliera del campo a los 74′ por el venezolano Kevin Kelsy, su equipo firmó la primera victoria de la temporada en MLS gracias a la anotación del costarricense Ariel Lassiter (88′).

¿Cuándo vuelve a jugar?

Por la segunda jornada de la liga estadounidense, el Portland Timbers de Felipe Mora, y próximamente de otro chileno como Alexander Aravena, visitará al Colorado Rapids el próximo sábado 28 de febrero desde las 18:30 horas.

