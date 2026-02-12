Es tendencia:
Universidad de Chile

Felipe Mora ilusiona a todos los hinchas de U de Chile: a cruzar los dedos

El delantero sorprendió con una respuesta a un hincha en las redes sociales, que lo pidió para los 100 años del cuadro bullanguero.

Por Cristián Fajardo C.

Felipe Mora quiere volver a la U para 2027
La relación de Universidad de Chile con Felipe Mora es un amor a distancia, que cada vez que se viene un mercado de fichajes hacen latir el corazón de los hinchas azules.

Para la temporada 2026 nuevamente estuvo en el radar el nombre del jugador del Portland Timbers de la MLS, pero la renovación que tenía con el cuadro los alejó una vez más.

Pero fue en las redes sociales donde el ex Audax Italiano sorprendió a los hinchas de la U con una inesperada respuesta de su futuro, que vuelve a llenar la ilusiones azules.

Todo, porque le respondió a un seguidor con la idea de volver a la U para la temporada 2027, cuando se celebre el centenario de la U, donde el delantero cruzó los dedos.

¿Felipe Mora refuerzo de la U para el centenario?

Universidad de Chile buscó delanteros goleadores en el mercado de fichajes, donde Felipe Mora estuvo cerca, pero finalmente llegó Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

En ese sentido, los hinchas siempre han esperado su retorno, siendo el último goleador que sacó a la U campeón en 2017, por lo que la respuesta en redes sociales abre una esperanza.

“Tenías que estar para los 100 años de la U, Pipe”, le escribió un seguidor, quien agregó un emoticón de cara de pena, lo que llamó la atención de Mora.

Por lo mismo, no demoró en responder, con un símbolo que hace latir corazones; esto porque puso unos dedos cruzados lo que hace entender que las ganas de volver están presentes.

Revisa el momento de Felipe Mora:

