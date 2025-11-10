Ya sin opciones al título y fuera de Copa Sudamericana, la U de Chile está dando la pelea para poder alcanzar su único objetivo en lo que resta de temporada. El Bulla intenta meterse en la Copa Libertadores 2026 no sólo para seguir en el plano internacional, sino que también para definir el armado de su plantel, donde el nombre de Felipe Mora suena hace rato como refuerzo.

El delantero, que terminó la campaña con el Portland Timbers en la MLS, es el gran anhelo que ha tenido la dirigencia de Azul Azul en los últimos años. Sin embargo, hasta ahora no han tenido buenos resultados y la mira estaba puesta en dar el golpe el año que viene.

Hace algunas semanas se conoció que tanto el Romántico Viajero como el jugador habían estado conversando sobre un retorno en 2026. Pero lo que parecía un refuerzo casi seguro ahora se ha transformado en toda una incógnita.

Felipe Mora se aleja de la U

Pese a que los rumores lo daban como fijo, lo cierto es que Felipe Mora está más lejos que cerca de volver a la U en 2026. El delantero no tiene pensado regresar a Chile por ahora y su objetivo sería permanecer en la MLS.

Fue el periodista Felipe Labbé quien en la última edición de Sportscenter de ESPN reveló la situación. “Un viejo anhelo de la U, que termina contrato a fin de año“, comenzó señalando antes de entrar de lleno al tema.

Según detalló el reportero azul, Felipe Mora todavía no quiere cerrar su aventura en el extranjero y estaría buscando seguir en la MLS. “Por ahora tendría la intención de quedarse en Estados Unidos“.

Esta situación complicaría mucho los planes de la U no sólo por el deseo del jugador, sino que también por el sueldo que gana allá. Los montos son prácticamente impagables para el fútbol chileno y para un elenco estudiantil que todavía depende de su competencia internacional para invertir.

Además, en las últimas horas el nombre de Juan Martín Lucero se metió con todo en la pelea por ser el próximo 9 del Bulla. El ex Colo Colo está en carpeta de la dirigencia azul, pero todavía es temprano para hablar de negociaciones.

Felipe Mora deja con las ganas a la U y ahora sólo piensa en seguir en la MLS por lo menos una temporada más. A sus 32 años, el atacante quiere competir en Estados Unidos para seguir haciendo historia antes de regresar al país.

¿Cuáles son los números de Felipe Mora en Portland Timbers?

Tras terminar una nueva temporada, Felipe Mora llegó a los 160 partidos oficiales con la camiseta del Portland Timbers. En ellos ha aportado con 52 goles y 17 asistencias en los 9.188 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Mientras busca un delantero para la temporada 2026, la U trata de enfocarse en lo que será una verdadera final por la clasificación a Copa Libertadores. El fin de semana del 23 de noviembre con horario por definir, el Romántico Viajero visita a O’Higgins por la Liga de Primera.

