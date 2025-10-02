Universidad de Chile comienza a armar el puzle de su plantel para la temporada 2026, donde hay un primer nombre que tienen en carpeta para que sea su nuevo goleador en el mercado de fichajes 2026.

Un viejo anhelo de la dirigencia de Azul Azul y que ahora estarían las condiciones dadas para poder tener un regreso al país, de manera de ofrecerle uno de los sueldos más altos del plantel.

Se trata de Felipe Mora, jugador del Portland Timbers, y el último goleador de la U cuando fue campeón en el Torneo Nacional, quien una vez aparece como la obsesión de los azules.

En ese sentido, según detallaron en ESPN, han comenzado las primeras conversaciones para ver las condiciones, de manera de poder hacer un ofrecimiento formal en las próximas semanas.

Felipe Mora es el gran sueño que tiene Universidad de Chile. Foto: Marcelo Hernandez/Photosport

ver también Con la fórmula de Marcelo Morales: la salida de Nicolás Guerra de U de Chile

La U inicia conversaciones con Felipe Mora

Universidad de Chile comenzó a rearmar su plantel para la temporada 2026, donde la delantera es un puesto que tendrá muchos movimientos, por lo que el nombre de Felipe Mora es el que más llama la atención para el mercado de pases.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, la U no ha decidido ha manifestado la opción de comprar los pases de Lucas Di Yorio (1.5 millón de dólares) y de Rodrigo Contreras (1 millón de dólares) y a eso se debe agregar el término de contrato de Nicolás Guerra.

Por lo mismo, según cuentan en ESPN, se abre nuevamente la opción de Felipe Mora en la U: “Lo vienen buscando hace mucho tiempo. Ha habido conversaciones en mercados anteriores y en las últimas semanas se ha reactivado. Han conversado con su entorno para saber sus condiciones para volver a vestir la camiseta de la U. Por ahora, el gran tema es el sueldo”.

“En Portland Timbers recibe un sueldo con el que el fútbol chileno no puede competir, pero es el gran anhelo de la dirigencia para que sea refuerzo para el 2026”, explican con su información, donde dejan abierta la puerta: “Si hay que ponerle un porcentaje es 50/50”.

Publicidad