La U de Chile ya sacó a su entrenador y comienza a pensar en el armado del plantel del 2026. Con Francisco Meneghini a una firma de ser su nuevo técnico, el Romántico Viajero empieza a definir los nombres que seguirán y los que partirán.

Uno de los jugadores que está en veremos es Rodrigo Contreras. El Tucu llegó como una de las cartas de gol para el 2025 pero no pudo afirmarse nunca como titular y su futuro es todo un misterio.

Si bien su deseo es quedarse, en el elenco estudiantil todavía no se han sentado a analizar una renovación de contrato. Y pese a que había un interesado en el extranjero, la lentitud en las decisiones del Bulla parece estar dejándolo sin opciones.

Rodrigo Contreras no tiene idea de lo que pasará con su futuro en la U

El futuro de Rodrigo Contreras en la U de Chile está en el aire y, por ahora, se ve lejos de aclararse. El Tucu no convenció del todo en el Romántico Viajero y no le han ofrecido una renovación como para que esté tranquilo.

Rodrigo Contreras complica su futuro y la U mira atenta. Foto: Photosport.

Ante esto, su nombre comenzó a sonar fuerte en Millonarios, donde lo buscaron para el 2026. No obstante, esto se está cayendo, según reveló el periodista Felipe Sierra en el programa Sin Boleta. “Me dicen que en los últimos días ha dejado de haber esa comunicación fluida que estaba. Se supone que el 20 (de diciembre) se vencía el plazo para que Universidad de Chile ejecutara la opción de compra“.

En esa misma línea, el reportero remarcó que el interesado se siente pasado a llevar. “Millonarios tiene la sensación, que está esperando ver qué le propone Universidad de Chile y está, más o menos, utilizando la oferta de Millonarios. Eso no ha gustado“.

“Lo tenían como una de las opciones, no me lo vendieron como el plan A. Lo ven como que se ha ido enfriando con el paso del tiempo. No sé si se va a terminar concretando. Se ha ralentizado“, sentenció al respecto.

Habrá que ver si es que de aquí a fin de año hay novedades respecto al futuro del atacante. De no seguir, deberá buscar un nuevo destino contra el tiempo y perdiéndose parte de la pretemporada del año que viene.

Rodrigo Contreras espera que la U negocie para quedarse con sus servicios y así ser parte del plantel de Francisco Menighini. Eso sí, por ahora esto no ocurrirá y Paqui sigue sin ser presentado de forma oficial.

¿Cuáles fueron los números de Rodrigo Contreras en la U en 2025?

Rodrigo Contreras finalizó la temporada 2025 disputando un total de 41 partidos oficiales con la U en la temporada 2025. En ellos aportó con 10 goles y 2 asistencias en los 1.565 minutos que acumuló dentro de la cancha.