“No tiene lógica”: ex Colo Colo repasa desde adentro la PLR de U de Chile a Meneghini

El adiós de Francisco Meneghini como entrenador de U de Chile sigue trayendo coletazos en la Liga de Primera. Fue así que uno de sus ex dirigidos salió al paso y analizó al que dice, fue uno de sus mejores técnicos.

Ignacio González, arquero formado en Colo Colo y que el 2024 fue dirigido por Paqui en Everton, le prestó ropa al DT. Para el aún meta ruletero, Meneghini es “tremendamente disciplinado, también el cuerpo técnico que tiene hacen un gran trabajo”.

Fue ahí que el Nacho habló de lo incierto e ingrato que es el fútbol para los entrenadores, reconociendo que la mala campaña de Paqui en la U no tiene explicación. El meta siguió analizando desde adentro el trabajo del entrenador.

Ignacio González desclasifica a Meneghini en la interna

Tras haber sido dirigido por Francisco Meneghini en Everton, Ignacio González salió a respaldar el trabajo del entrenador que ganó un solo partido en U de Chile. El Nacho ironizó recordando la campaña del DT en O’Higgins.

“En un O’Higgins que le costaba estar en primeros lugares, hacen un gran trabajo y, ¿Por qué eso no se plasma meses después en otro equipo? Es algo que no hay una lógica”, apuntó.

Por eso, el experimentado portero puso paños fríos y apostó porque Meneghini tendrá pronta revancha en el fútbol chileno. González dijo que “llevo harto tiempo en el futbol y he tenido muchos entrenadores”.

“Paqui es un tremendo entrenador, muy táctico, muy ordenado, cuerpo técnico muy exigente y eso me acomoda mucho, son tipos que quieren un poco más. Estoy seguro que en el tiempo esto le dará muy buenos resultados”, cerró.