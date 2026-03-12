Es tendencia:
U. de Chile

¿Un técnico chileno en la U? Recomiendan estos nombres tras la salida de Meneghini

U. de Chile inicia la búsqueda de su nuevo DT tras la salida de Paqui Meneghini. Acá proponen algunos nombres.

Por Javiera García L.

U. de Chile busca DT: proponen nombres nacionales
U. de Chile busca DT: proponen nombres nacionales

U. de Chile le puso fin al ciclo de Paqui Meneghini y comienza la búsqueda de su nuevo entrenador. Desde Azul Azul declararon que quieren tener al nuevo nombre lo antes posible. Distintas opciones comienzan a asomar.

Mientras desde la dirigencia descartan la posibilidad del retorno de Gustavo Álvarez, Carlos Ramos, presidente del Colegio de Técnicos de Chile, le manda un mensaje al Bulla: es momento de un chileno en la banca.

En diálogo con Bolavip, Ramos reflexionó que “nunca he sabido cuáles son los requisitos que se basan los dirigentes para contratar, porque normalmente dicen que se rigen por un currículum, por logros, y en este caso no fue así, porque derechamente no había muchos logros de por medio”.

Hay técnicos nacionales que tienen mucho más logros que varios que están dirigiendo. Tenemos el caso de Fernando Díaz, campeón de Chile; Mario Salas también es campeón; Ivo Basay es un tremendo entrenador, y José Luis Sierra que anda por acá también”, lanzó.

U. de Chile busca al sucesor de Meneghini | Photosport

“Que U. de Chile se meta en la historia”

Alguna vez yo se lo dije a un presidente de la U: que se metiera en la historia. En los momentos difíciles siempre ha recurrido a entrenadores chilenos o técnicos del club, y le ha resultado”, sumó Carlos Ramos.

Conocen el club en profundidad, saben lo que significa la U, y eso muchas veces les ha dado resultado“, ejemplificó.

En síntesis

Paqui Meneghini finalizó su ciclo como entrenador de U. de Chile tras decisión dirigencial.

Azul Azul inició la búsqueda inmediata de un nuevo director técnico para el club.

Carlos Ramos sugirió nombres como Fernando Díaz, Mario Salas, Ivo Basay y José Luis Sierra.

