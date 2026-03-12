Universidad de Chile debe dar con un nuevo entrenador tras la inesperada salida de Francisco Meneghini. Los azules están urgidos por lograr resultados tras un inicio de año lamentable y para eso hay que dar con un DT que le cambie la cara al equipo.

Entre tanto nombre que hay dando vueltas para agarrar este verdadero fierro caliente, hay uno en particular que alimenta la ilusión de los estudiantiles pensando en el renacer: Jorge Sampaoli.

Sin embargo, no todos están convencidos en que el casildense debe agarrar al equipo en este contexto. En ese grupo está Diego Rivarola, quien en su calidad de comentarista en ESPN Chile le bajó el pulgar al histórico ex DT azul.

“No es el momento para Sampaoli en Universidad de Chile”

Gokú afirmó en la señal televisiva que “no sé si es el momento. Siento que para el sentir mío no es su momento para que llegue Sampaoli a Universidad de Chile. No creo que lo hagan hoy”.

“Si fuera terminando este año podría ser, pero queda mucho todavía de la temporada y eso hace cuesta arriba ciertas situaciones”, concluyó el ex delantero.

Jorge Sampaoli está libre para poder volver a Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que en su ciclo entre 2011 y 2012 el casildense dirigió en el bulla un total de 135 compromiso con 80 triunfos, 35 empates y 20 derrotas, lo que se traduce en un 67.9 % de rendimiento. Con la U ganó tres títulos nacionales y una Copa Sudamericana.

El próximo partido de Universidad de Chile

La U volverá a la acción ante Coquimbo Unido este sábado 14 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Francisco Rumoroso. Este partido será válido por la fecha 7 de la Liga de Primera 2026 y tendrá a Jhon Valladares como DT interino de los azules.

