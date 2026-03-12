Es tendencia:
Universidad de Chile

U de Chile descarta a Esteban González como su nuevo DT: “No hay tiempo para esperar”

Los azules quieren tener en los próximos días al reemplazo de Paqui, por lo que la salida de México del campeón con Coquimbo puede ser más largo.

Por Cristián Fajardo C.

Universidad de Chile está buscando nuevo entrenador tras la salida de Francisco Meneghini, por lo que hay varios nombres rondando para asumir el cargo en el Centro Deportivo Azul.

Uno de ellos es sorpresivo, porque aseguraban que Esteban González podría dejar el fútbol mexicano, donde no lo pasa nada bien en el Querétaro, para ser opción en los azules.

Una opción que varios equipos analizaron al final de la temporada 2025, cuando marcó historia con la campaña del Coquimbo Unido campeón de la Liga de Primera.

Pero la U le ha puesto un freno inmediato a esta oportunidad, donde aseguran que la principal razón es que “no hay tiempo” para esperar una definición de su futuro en su actual club.

Esteban González vive un difícil momento en México.

La U mira a un campeón chileno para reemplazar a Paqui: Hay un importante obstáculo

La U quiere tenerlo para la Copa de La Liga en marzo

Así lo detalla un miembro del directorio de Azul Azul a el diario El Mercurio, donde fue consultado por la opción de Esteban González, algo que fue descartado.

“Tiene contrato en México, no sabemos si sigue, si no sigue y no hay tiempo para esperar una definición que no nos corresponde“, explicó la fuente que entregó otros detalles.

En ese sentido, la apuesta de la U es que el nuevo entrenador tome los partidos de marzo de la nueva Copa de La Liga, como una oportunidad de conocer al plantel.

“Es cierto que después del fin de semana viene la Copa de la Liga, pero ese tiempo queremos aprovecharlo con técnico nuevo”, cerró.

La programación de la Copa de La Liga que complica a U de Chile: ¿Se le apareció marzo a Paqui?

¿Cuándo juega la U en la Copa de La Liga?

Universidad de Chile comienza a competir el 20 de marzo en la Copa de La Liga, cuando le toque recibir a Deportes La Serena. Luego enfrentará a La Calera el 24 del mismo mes y cierra la primera rueda de partidos el 31 ante Audax Italiano.

