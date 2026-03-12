Universidad de Chile inició la búsqueda de un nuevo entrenador tras oficializar la salida de Francisco Meneghini. Los azules necesitan cambiar el rumbo de un 2026 que ha sido terrible y para eso hay que dar con un remplazo que esté a la altura.

Como es habitual en esta clase se panoramas son varios los nombres que están dando vueltas por el CDA para asumir este desafío.

Sin embargo, entre todos los candidatos hay uno que enciende la ilusión de la gran mayoría de la fanaticada azul. Hablamos de Jorge Sampaoli, quien está sin trabajo tras haber sido despedido en el Atlético Mineiro de Brasil.

Avisan que Sampaoli rondará por la U

Uno que avisó que el casildense sin duda será opción en esta búsqueda fue el Rodrigo Vera, quien en el programa De Fútbol Se Habla Así de D Sports afirmó que “Jorge Sampaoli siempre va a estar. Además está sin trabajo y el hincha de la U tiene un aguante con el entrenador. Acá le fue muy bien”.

Jorge Sampaoli tuvo un muy exitoso paso por Universidad de Chile entre 2011 y 2012. | Foto: Photosport.

“Su historia con Universidad de Chile es fantástica y el hincha más acérrimo lo va a querer siempre. Además, si está sin club, siempre va a aparecer como una posibilidad”, agregó.

Para cerrar, el comunicador aseguró que “yo creo que es un nombre que, si ya no está en todas partes, va a empezar a aparecer”.

Los números de Jorge Sampaoli en Universidad de Chile

En total el casildense dirigió en el romántico viajero un total de 135 partidos con 80 victorias, 35 empates y 20 caídas, lo que se traduce en un 67.9 % de rendimiento. Con los azules ganó tres títulos nacionales y una Copa Sudamericana.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules saldrán a la cancha ante Coquimbo Unido este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Francisco Rumoroso. Este compromiso será válido por la fecha 7 de la Liga de Primera 2026 y tendrá a Jhon Valladares como DT interino del romántico viajero.

