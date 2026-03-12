Hace más de un año que Maximiliano Falcón sorpredión a todos al dejar Colo Colo y fichar por Inter Miami. Desde entonces, el defensor es una pieza clave del equipo estadounidense, donde comparte camarín con Lionel Messi.

Y lo que vivió este miércoles 11 de marzo fue difícil. No alcanzaron a jugarse ni 10 minutos del duelo contra Nashville SC cuando el uruguayo debió dejar la cancha con muchas muestras de dolor.

A los 4′, Peluca intentaba rechazar una pelota en el área cuando un delantero rival saltó por encima de él. El defensor quedó en una posición delicada y, al irse al suelo, sintió un fuerte dolor en su rodilla derecha.

El cuerpo médico lo revisó y se hizo claro que Falcón no podía continuar en cancha. A los 8′, salió del terreno caminando, pero con evidentes molestias, y fue reemplazado por Gonzalo Luján. El duelo terminaría en un empate sin goles entre Inter Miami y Nashville SC.

Maximiliano Falcón se lesionó a los cinco minutos del partido entre Inter Miami y Nashville | Getty Images

En conferencia de prensa, Javier Mascherano, DT de Inter Miami, se refirió al estado de Maximiliano Falcón. “Es muy reciente, tendrá que hacerse pruebas”, dijo de entrada.

“Ojalá sea lo menos posible. Pero, sinceramente, él es un jugador fuerte, que tenga que salir es porque algo tiene. Ojalá sea algo relativamente leve y pueda recuperarse pronto”, comentó también el entrenador.

Con esto, Inter Miami queda atento a la situación del ex Colo Colo. Tras empatar sin goles con Nashville, las garzas deben disputar la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf el miércoles 18 de marzo.

