Nos tenía acostumbrados a algún tipo de show. Los tiempos de Maximiliano Falcón en Colo Colo fueron fructíferos en emociones de todo tipo. Su salida a los tirones vino a borrar, un poco, esa conexión con el hincha albo.

Sin embargo, el Peluca sigue siendo el mismo tipo intenso que se peleó con Paulo Díaz en el duelo ante River Plate por Copa Libertadores. El mismo que tuvo que ser separado por pelearse en cancha con Arturo Vidal.

Para el hincha chileno, el ímpetu de Maxi Falcón parece ser parte del pasado. Esto, porque, además, el Peluca se decidió ir a un fútbol con poca competencia, pese a que ha intentado ser levantado por el marketing.

Disfruta una falta

Pero, que la MLS tenga un nivel bajo, no quiere decir que no tenga visibilidad. Es por eso que una jugada del Peluca Falcón está dando vueltas al mundo. Se trata de algo que pasó sobre el final del duelo entre DC United e Inter Miami.

El cuadro de Lionel Messi lo ganaba 2-1. Los goles habían sido marcados por Rodrigo De Paul (17′) y la propia Pulga (27′), mientras que el descuento del dueño de casa había sido obra de Tai Baribo (75′). En los últimos minutos, el DC United se iba con todo en busca del empate.

Es por eso que Maxi Falcón intentó irse cerca del banderín del córner para hacer tiempo. Una jugada muy sudamericana, que le salió el doble de bien, pues cuando lo vinieron a presionar, le hicieron falta. El Peluca se levantó y lo celebró como si vinieran de darle el Balón de Oro.

Maxi Falcón es un pilar de la defensa del Inter Miami | Getty Images

Mira el video de la jugada

¿Cómo va la tabla de posiciones de la MLS?

