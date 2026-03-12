O’Higgins de Rancagua dijo adiós a la Copa Libertadores, en un reñido duelo en que cayó por 2-0 ante Deportes Tolima. Y lo reñido fue en términos futbolísticos y también con una viral pugna tras el pitazo final.

Los colombianos dieron vuelta la serie tras el triunfo celeste 1-0 en Rancagua y sobre el final aseguraron el paso a la fase grupal. Fue ahí donde quedó la grande con enfrentamiento entre ambos planteles.

Desde Tolima le enrostraron la victoria a los jugadores del Capo, donde el central Miguel Brizuela fue el más “descolocado”. El argentino debió ser contenido por varios compañeros ante su arremetida por ir contra su rival.

La otra toma de la pelea Tolima vs O’Higgins

Una usuaria de la red social X publicó desde la tribuna de al frente un video con el inicio de la trifulca entre el Tolima y O’Higgins. El registro tuvo más de 140 mil visitas y generó ola de comentarios.

Tweet placeholder

Al final del video se ve que incluso el cuerpo técnico de O’Higgins se mete en el tumulto, con Federico Elduayén (preparador de arqueros) siendo contenido tras abalanzarse sobre Lucas González, DT de los locales. Al final, para suerte de los celestes no hubo expulsados entre los jugadores.

Publicidad

Publicidad

“Esto tiene que fortalecernos. Ahora debemos dar vuelta la página, porque tenemos que seguir compitiendo en el torneo y también tendremos la oportunidad de jugar la Copa Sudamericana”, dijo el DT Lucas Bovaglio.

Ahora el equipo debe esperar el sorteo del próximo 19 de marzo para conocer sus rivales en la fase grupal de Copa Sudamericana. En la Liga de Primera visitará este lunes 16 a Unión La Calera, a las 18:00 horas.

Publicidad