Las fiestas de fin de año son el momento ideal para que algunos se relajen un poco en sus dietas. El fútbol no está ajeno a este tipo de situaciones y bien lo sabe Pep Guardiola, quien se adelantó e instauró una polémica medida en el Manchester City.

El técnico aseguró luego del triunfo ante el West Ham que hizo pasar por la balanza a todo su plantel. “Ayer (viernes) se pesaron. Se pesó a todos los jugadores. Y el 25 estaré ahí controlando cuántos kilos suben, si vuelven con más peso“, lanzó. Una declaraciones que ahora le vale bromas hasta de sus figuras y así lo dejó claro Erling Haaland.

El delantero y su particular forma de ser vuelven a dar que hablar en los Ciudadanos. Esto, luego de que dejara una imagen en redes sociales ironizando con la situación protagonizada por el DT.

Erling Haaland se toma con humor la polémica medida de Pep Guardiola en el Manchester City

La tajante medida de Pep Guardiola con el peso de los jugadores del Manchester City sumó un nuevo capítulo este jueves. En plena Navidad, Erling Haaland no dudó en burlarse del DT al demostrar que pasó sin problemas su prueba.

Erling Haaland hizo bromas con la polémica de Pep Guardiola y el peso de los jugadores del Manchester City. Foto: Instgram.

“En el momento en que lleguen después de tres días libres, quiero ver cómo regresan, sí. Pueden comer, pero quiero controlarlos“, dijo el entrenador días atrás. Esto, pensando en lo que pasaría tras la Noche Buen.

“Tengo que hacer una convocatoria el 27 contra el Nottingham Forest. Así que imagina que un jugador estaba perfecto y llega con tres kilos más; se quedará en Mánchester, no viajará a Nottingham Forest“, complementó.

Ante esto, Erling Haaland publicó una imagen en su cuenta de Instagram para bromear con el Manchester City. El atacante se mostró en plena pesa para demostrar que llegó en perfectas condiciones. “Todo bien“, dijo en medio de risas de sus seguidores.

La decisión ha causado un enorme revuelo ya que, según algunos se quejan, afecta directamente contra la libertad de los jugadores. No obstante, el DT enfatizó en que tiene que mantenerse el profesionalismo y más cuando su proceso no ha ido del todo bien.

Manchester City vuelve a los trabajos con Pep Guardiola revisando el peso de cada uno de sus jugadores. Erling Haaland pasó la prueba, pero restará saber si es que hubo algo que no y se queda fuera del próximo encuentro.

¿Cuáles son los números de Erling Haaland esta temporada con Manchester City?

Previo al duelo con Nottingham Forest, Erling Haaland ha logrado disputar un total de 23 partidos oficiales con Manchester City en la temporada 2025/26. En ellos ha aportado con 25 goles y 4 asistencias en los 1.904 minutos que acumula dentro de la cancha.