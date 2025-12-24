El mercado de invierno empieza a moverse en Europa. Y como suele suceder, el Manchester City quiere tomar la vanguardia para cerrar una incorporación millonaria.

Pep Guardiola solicitó a la dirigencia el fichaje del delantero Antoine Semenyo, del Bournemouth, que ha sido una de las figuras en la Premier League en esta primera mitad de año.

La información la dio a conocer la BBC. El jugador ghanés es apetecido por los grandes clubes ingleses salvo el Arsenal, aunque todo parece indicar que se irá al City.

El millonario costo que el City pagará por Semenyo

El contrato del africano le permite una salida. Tiene una cláusula que indica que en enero puede emigrar de su club actual si es que llega una oferta por 72 millones de euros, más cinco en variables.

Antoine Semenyo es pretendido por el City

Eso sí, no puede demorarse mucho el elenco ciudadano en tomar esta decisión. Para pagar ese valor, que es bastante accesible para el mercado inglés, se debe ejecutar hasta el día 10 de enero. Después no hay opción de emigrar.

Publicidad

Publicidad

Semenyo en esta primera parte de la temporada marcó ocho goles y entregó tres asistencias, en apenas trece partidos. De hecho, en las últimas dos fechas marcó dos tantos.

ver también Boxing Day 2025: Las razones tras el fin de la tradición navideña

De esta forma aparece como la contratación más bombástica en esta parte del año, donde los clubes europeos no se refuerzan tanto como a comienzo de temporada.