Una lamentable noticia recibieron los fanáticos del fútbol en Navidad, ya que por décadas el gran soporte futbolero en esta fecha post Navidad era la Premier League con su tradicional Boxing Day. Sin embargo, este 2025 aquello no ocurrirá, dejando a muchos seguidores con un vacío difícil de llenar.

Los motivos tras la cancelación del Boxing Day 2025

La razón por la cual este 2025 se rompe esta mítica tradición navideña tiene relación directa con los contratos televisivos de la máxima competencia inglesa.

Esto se debe a los acuerdos firmados por el fútbol inglés obligan a los clubes a disputar 33 fines de semana por temporada, con solo cinco fechas entre semana. Este escenario habría cambiado si se hubiese programado una jornada completa en el Boxing Day de este viernes 26 de diciembre, ya que se habría alcanzado un total de seis fechas entre semana, incumpliendo lo estipulado en los contratos.

Uno de los primeros medios en referirse a esta lamentable noticia fue The Times, que alertó sobre la situación y señaló:

“Con la ampliación de las competiciones europeas y la FA Cup, que ahora ocupan más fines de semana, la Premier League necesita el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre para cumplir con sus obligaciones contractuales”.

Para este 2025, el único duelo que se disputará el mencionado viernes 26 será el que animarán Manchester United y Newcastle (17:00 horas de Chile) , mientras que el resto de la jornada se jugará entre el sábado 27 y el domingo 28. De esta manera, se convertirá en el Boxing Day con menos partidos desde la Segunda Guerra Mundial, ya que hasta ahora el récord correspondía a 1981, cuando solo se disputaron dos encuentros.

Por primera vez en 80 años no habrá el tradicional Boxing Day en la Prermier League. (Foto: Michael Regan/Getty Images)

¿Un consuelo? En 2026, el 26 de diciembre será día sábado, por lo que se espera que regrese esta histórica tradición navideña-futbolera.

Programación de la Premier League 26 al 28 de diciembre

