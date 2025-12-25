Navidad, dulce Navidad, una fiesta que une a un porcentaje grande del mundo y en la que se hacen celebraciones que reúnen a personas. La buena comida y, por supuesto, la figura de un viejo barbón vestido de rojo, son tradicionales.

En Manchester City le advirtieron a los jugadores respecto de las comilonas. De hecho, Pep Guardiola fue enfático al señalar que los futbolistas serán monitoreados con su peso. Algo que muchos se tomaron bastante en serio.

Uno de ellos viene de Noruega y ronda los cien kilos. Se trata de Erling Haaland, que no se tomó para nada mal la decisión de Guardiola y subió una foto a sus redes sociales en las que se muestra su peso actual. “Todo bien”, puso en el pie de la imagen, mostrando sus 94.4 kilos de peso.

ver también Fue una gran molestia para Claudio Bravo y ahora amenaza con dejar en la banca al Dibu Martínez

Vestido de Viejito Pascuero

La comida no es lo único que se comparte en Navidad. Hay un personaje de barba blanca y traje rojo que suele ser visto por las chimeneas de las casas. Algunos le dicen Papá Noel, otros San Nicolás. En Chile se le conoce como Viejito Pascuero.

Y claro, cuando eres un jugador de 1,95 metros y pesas casi 95 kilos, es difícil pasar desapercibido. Incluso, cuando te disfrazas de Viejito Pascuero. Adivinarán: es lo que le pasó a Erling Haaland.

Haaland hace de las suyas fuera y dentro de la cancha | Getty Images

Publicidad

Publicidad

El delantero del Manchester City se vistió de Viejito Pascuero y lo subió a sus redes sociales, pero, si no cuentan que es él, nadie se entera. Eso sí, un Pascuero bastante grande, si se compara con el árbol de Navidad.

¿Cómo va el Manchester City en la tabla de posiciones de la Premier League?